Taylor Swift chega a 200 milhões de seguidores no Instagram

A cantora Taylor Swift ultrapassou nesta quinta-feira, dia 17, a marca de 200 milhões de seguidores no Instagram. Ela faz parte de um seleto grupo de artistas que atingiu esse número. Apesar da grande quantidade de pessoas que acompanham a artista na rede, ela ainda não está entre os dez perfis mais seguidos.

O primeiro lugar é do jogador português Cristiano Ronaldo, que tem mais de 403 milhões de seguidores. Em segundo lugar está a empresária Kylie Jenner, com 311 milhões de seguidores, e, em terceiro, vem o jogador argentino Lionel Messi, com 307 milhões.

Seguindo a lista dos “top dez” estão: The Rock (297 milhões), Selena Gomez (297 milhões), Ariana Grande (295 milhões), Kim Kardashian (287 milhões), Beyoncé (238 milhões), Justin Bieber (220 milhões) e Khloe Kardashian (220 milhões). O brasileiro mais seguido no Instagram é o jogador Neymar, com 170 milhões.

Estadão Conteúdo