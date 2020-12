“Take Back” marca debut de From House to Disco e resgata a essência progressista da pista de dança

PUBLICIDADE

A dupla feminina From House to Disco tem pouco mais de dois anos mas já carrega uma bagagem de respeito: tours em Lisboa e Barcelona, residência no Club Jerome, passagem por labels como The Last Sunset, Sábado Dre Tarde, Tokka, Sony Filter, Tônica Beach Club e Beefeater Summer Garden, além de se apresentarem no Um Quarto Club, Selina International Music Summit, na última edição virtual do maior festival de arte e cultura do mundo, Burning Man, e no Night Sessions, da Energia 97.

Bruna Ferreira e Livia Lanzoni, nomes por trás do projeto, usaram o período de quarentena para mergulhar de cabeça na produção musical, processo que envolveu estudar novos instrumentos, melodias e timbres, e inclusive inspirou uma adaptação de um pequeno estúdio em casa, criado para uma imersão nesse novo momento da carreira.

Lançando sua primeira track autoral com os vocais de Prettu pela AlphaBeat Records, “Take Back” faz referência ao estilo musical do duo, que bebe da House Music da década de 80 e 90. “O single nasceu da vontade de ocupar novamente a pista de dança, trazer de volta a essência de liberdade que ela representa e sua desconstrução social por meio da arte, música e dança. É um comando de voz para voltarmos a um lugar onde podemos nos expressar de corpo e alma e lembrarmos do nosso verdadeiro ‘eu'”, contam as produtoras.

Prettu, nome artístico de Bruno Martinelli, dono de uma voz poderosa que bebe das raízes do R&B e Soul Music, tem um estilo irreverente e energia marcante. Foi a escolha perfeita para homenagear e resgatar a origem preta da House Music, nascida com Frankie Knuckles, Larry Levan e Marshall Jefferson, entre outros.

Ouça agora mesmo “Take Back”, pela AlphaBeat Records, da dupla From House To Disco, disponível nas principais plataformas de streaming nas versões Radio e Extended.