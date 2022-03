Sydney Sweeney nega ordem para cortar nudez em ‘Euphoria’

A atriz se pronunciou e afirmou que houve um erro de interpretação em sua fala e que nunca pediu para Sam Levinson remover as cenas

A atriz Sydney Sweeney, que interpreta Cassie em “Euphoria”, veio à tona para se explicar após ter dito que havia solicitado o corte das cenas de nudez de sua personagem na série da HBO.

Em entrevista à “Teen Vogue”, ela esclareceu houve um equívoco na interpretação de sua fala e que nunca pediu ao criador da série, Sam Levinson, para exigir a remoção dos momentos de nudez.

“Eu nunca pedi a ele para cortar nenhuma cena. Ele foi torcido e virou e se tornou sua própria fera, e eu fiquei assim: ‘Oh, meu Deus'”, disse à revista juvenil.

Para afastar acabar de vez com os rumores de um possível atrito com Levinson, a artista afirmou que o diretor da série respeita os limites dos atores dentro do set e declarou entender que os momentos íntimos de Cassie é para retratar a vida real de qualquer pessoa.

“Falei foi mais do respeito que Sam tem e do quão incrível ele é como diretor, que ele nunca me faria fazer algo em que eu não me sentisse confortável”, recordou a atriz. A nudez é importante para o enredo e o personagem, emendou. “Esse personagem está passando. Esse é o personagem. Todos nós ficamos nus na vida real. Mostramos a vida desse personagem e o que eles estão passando. O corpo de Cassie é uma forma diferente de comunicação para ela”.

O que foi dito?

Em entrevista ao site The Cut, ela contou que na segunda temporada se sentiu mais confortável para opinar sobre a trajetória da personagem e pediu para cortar algumas cenas em que a personagem aparece com os seios à mostra.

A sexualização da personagem vem acompanhada de discussões sobre a aparência da atriz: ano passado, ela fez uma transmissão no Instagram chorando após ser chamada de feia nas redes sociais.

Além de reduzir as cenas sensuais, Sydney também pediu para aumentar os momentos que tratam dos sentimentos de Cassie. Um deles, a briga entre ela e Nate (Jacob Elordi) no quarto episódio da segunda temporada, foi reescrito na hora das gravações por sugestão dos atores:

“Jacob e eu fizemos a cena da forma como foi escrita, e ficamos tipo: ‘Tem tantas outras coisas que estão acumuladas aqui, vamos continuar'”, relembra. Originalmente, a cena terminava com Nate repreendendo Cassie por se relacionar com o ex-namorado de sua melhor amiga.

Levinson decidiu reescrever o roteiro, que no final ficou com cinco páginas a mais para mostrar Cassie tendo um surto ao pensar que Nate a abandonaria por sua