Suspeitos de aplicar golpe na mãe de Carol Trentini são presos em Goiânia

Operação cumpre seis mandados de prisão, além de buscas e apreensões; os criminosos usaram um número com foto da modelo para enganar mãe

Os suspeitos de aplicar um golpe de R$ 125 mil na mãe da modelo Carol Trentini foram presos hoje (24), em Goiânia. A Polícia Civil está cumprindo seis mandados de prisão para desarticular a organização. De acordo com as investigações, os criminosos usaram um número telefônico com a foto da modelo e pediram que a vítima fizesse transferências bancárias e empréstimos.

Até as 6h50 de hoje (24), cinco pessoas já foram presas. Elas vão responder por associação criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O crime aconteceu em maio do ano passado.

“Os suspeitos são radicados em Goiás e estariam fazendo a lavagem de dinheiro em Goiás. Já o crime de estelionato é apurado na cidade da vítima, no estado de Santa Catarina”, conta o delegado Paulo Ludovico.

Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso não foi possível encontrar a defesa dos criminosos.

Segundo as investigações, os criminosos aplicaram um golpe conhecido como “novo número”. O primeiro passo deles foi pedir que a mãe da modelo, Lourdes Trentini, salvasse o novo número, usado pelos golpistas. Eles usaram uma foto da Carol com os filhos para dar mais veracidade à conversa.

A aposentada apagou o número antigo, e verdadeiro, da filha e ainda tentou ligar para o novo contato, porém, não conseguiu. Os criminosos alegaram que o aparelho estava ruim e que a comunicação deveria ser por mensagens.

Os golpistas, então, pediram transferências bancárias para a vítima. Além disso, também falaram para ela fazer empréstimos e repassar o dinheiro. Foram, ao todo, seis transferências para a conta de seis CPFs diferentes.

“Na agência bancária perguntaram se ela tinha certeza em fazer as transferências e minha mãe, já nervosa, colocou os bandidos em contato com o gerente. Eles usaram de má-fé para ganharem a confiança dela, foram maquiavélicos, e a parte que mais me dói é a sensação que provoca na vítima. Depois do ocorrido, ela me disse que graças a Deus tinha saúde e que nunca tinha visto o dinheiro perdido. Parece que ela não merecia esse dinheiro que lutou tanto tempo para conseguir”, explicou a modelo quando ocorreu o crime.

Carol Trentini contou ainda que o dinheiro que foi levado pelos criminosos era resultado da venda de alguns bens.

“Minha mãe tinha acabado de vender a casa dela, a nossa casa de infância. Então, tinha o dinheiro da casa e o dinheiro do carro dela, que ela tinha vendido porque ela não tava mais conseguindo dirigir à noite”, afirmou.