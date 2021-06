‘Surpresa’ de Bonner não era aposentadoria, mas campanha institucional

Porém, no encerramento do programa, ele e Renata Vasconcellos, 49, fizeram um anúncio bem mais prosaico

William Bonner, 57, acabou com o mistério criado por ele durante o dia em suas redes sociais. O apresentador do Jornal Nacional (Globo) havia prometido uma “surpresa” e um “momento especial” durante o telejornal, o que levantou diversas teorias entre os telespectadores -inclusive a de que ele anunciaria a sua aposentadoria.

Porém, no encerramento do programa, ele e Renata Vasconcellos, 49, fizeram um anúncio bem mais prosaico. Eles apresentaram uma nova campanha institucional do Grupo Globo, chamada “Fatos e Pessoas”, que vai mostrar os jornalistas da emissora e de outros veículos do grupo em momentos de intimidade.

“Você vai ouvir mensagens de áudio de celular que nós trocamos com parentes nossos, com as nossas famílias”, afirmou Bonner. “O motivo dessa iniciativa é desfazer uma ideia equivocada que esses dias tão difíceis ajudaram a criar na imaginação de muita gente.”

“Desde o início da pandemia, nós, jornalistas, nunca deixamos de trabalhar”, explicou. “Assim como outras tantas categorias profissionais, as da saúde em primeiríssimo lugar, a nossa também não poderia fazer isso. Nós tivemos que tomar todo cuidado para manter você informado sobre os fatos e protegido das fake news.”

“O dever profissional não afastou a gente dos medos, das angústias, das aflições que são comuns a todos”, continuou. “Jornalista trabalha firme, mergulha na notícia, cumpre o dever de informar. Jornalista pode até passar uma imagem de que faz isso tudo com facilidade, como se fosse invencível, sem medo de adoecer, sem cansaço, sem saudade. Mas não.”

Renata Vasconcellos encerrou o programa emocionada e com a voz embargada. “Nós, jornalistas, damos as notícias que nós próprios vivenciamos”, disse. “Nós somos jornalistas e estamos aqui por você. Pelo nosso país. Cada um de nós. É a nossa missão. É como a gente pode ajudar.”

