STARZPLAY divulga data de estreia e primeiras imagens de ‘El Refugio’

A primeira série de ficção científica em língua espanhola da plataforma de streaming estará disponível no dia 23 de junho

A STARZPLAY, plataforma de streaming premium internacional da STARZ, anunciou que El Refugio, sua primeira série original de ficção científica em língua espanhola, estreia na quinta-feira, 23 de junho, exclusivamente na Espanha e na América Latina. Junto com o anúncio estão as primeiras imagens, que oferecem uma visão dos intrigantes mistérios por trás dos fenômenos vivenciados por uma família em busca de um refúgio seguro.

Na série, uma família vivencia as horas mais estranhas de suas vidas quando fenômenos inusitados começam a acontecer, causados por uma força da natureza completamente não identificada. Mas tudo isso acontece através de suas telas. Quando eles saem, nada parece estar acontecendo, além do que a primavera no interior do México reserva para um grupo de humanos. Os pais devem proteger seus filhos de um inimigo invisível que nem eles sabem se existe de verdade. O que é real? O que aconteceu com o mundo que eles conheciam? Este rancho é um refúgio? É a fortaleza final da humanidade?

O elenco de El Refugio é formado por Alberto Guerra; Ana Claudia Talancón; Zuria Vega; Alfredo Castro; Diego Escalona; Camila Valero; Isabella Arroyo; Jorge Guerrero; Gabriela Cartol; Fernanda Urrejola; Paloma Woolrich; Consuelo Carreño; Cayetano Arámburo e participação especial de Gustavo Sánchez Parra.

A série tem produção executiva de Juan de Dios Larraín, Pablo Larraín, Ángela Poblete e Mariane Hartard, da Fabula, e Christian Vesper, da Fremantle. Pablo Fendrick atua como showrunner e diretor dos seis episódios de quarenta minutos, que se baseiam na ideia original de Julio Rojas (“La Vida de los Peses”), que também coescreveu a série com Francisco Ortega (“Logia”) e Enrique Videla (“La Jauría”).