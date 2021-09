Space Jam: Um Novo Legado chega direto na sua tela

Space Jam: Um Novo Legado chegou às plataformas digitais dando aos fãs de longa-metragem a possibilidade de assistir ao clássico quantas vezes quiserem, direto da tela da TV, do celular ou do tablet. Esse título traz muita nostalgia para quem acompanhou o sucesso da primeira saga do time do Looney Tunes com o Michael Jordan. Agora, 25 anos depois, o campeão da NBA e ícone mundial LeBron James embarca em uma aventura épica, que combina animação e live action, ao lado do atemporal Pernalonga.

Quando LeBron e seu filho Dom são aprisionados em um espaço digital por uma I.A. (inteligência artificial) trapaceira, o protagonista precisa trazê-los de volta para casa em segurança levando o Pernalonga, a Lola Bunny e uma equipe indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória contra os campeões digitais da I.A. na quadra: um elenco de peso formado por astros e estrelas da NBA e WNBA, como você nunca viu. Será Tune Squad contra Goons no desafio mais arriscado da vida de LeBron, que redefinirá o laço entre pai e filho, e reforçará a importância de ser você mesmo. Prontos para arrasar, os Tunes desafiam as convenções, turbinam seus talentos únicos e surpreendem até o “Rei” James jogando à sua própria maneira.

O longa está disponível nas plataformas digitais Google Play, Apple TV e Microsoft para compra, garantindo o título para assistir sempre que quiser, quantas vezes quiser e onde quiser. Também é possível alugar o título nas plataformas acima, além de Looke, NOW (Claro), SKY Play, VIVO Play, TMWPix, Watch Brasil e UOLPlay, te dando direito ao filme por 2 dias sem limite de plays. Ao comprar o título pela Apple TV, o consumidor garante acesso a cenas extras do filme. E não acaba por aí, o lançamento também estará na HBO Max sem custo adicional para os assinantes.

Dirigida por Malcolm D. Lee e contando com uma equipe inovadora de cineastas que inclui Ryan Coogler e Maverick Carter, esta jornada transformadora é uma mistura maluca de dois mundos que revela a que ponto alguns pais são capazes de chegar para se aproximar de seus filhos.

Para mais informações, acesse: https://www.warnerbros.com.br/filmes/space-jam-um-novo-legado

Sobre Space Jam: Um Novo Legado

O filme é dirigido por Malcolm D. Lee, com roteiro de Juel Taylor, Tony Rettenmaier, Keenan Coogler, Terence Nance, produzido por Ryan Coogler, LeBron James, Maverick Carter, Duncan Henderson, com Sev Ohanian, Zinzi Coogler, Allison Abbate, Jesse Ehrman, Jamal Henderson, Spencer Beighley, Justin Lin, Terence Nance e Ivan Reitman como produtores executivos.

O elenco conta com o campeão da NBA e ícone global LeBron James ao lado do indicado ao Oscar Don Cheadle (os filmes “Vingadores”, “Hotel Rwanda”), Khris Davis (“Judas and the Black Messiah”, “Atlanta”), Sonequa Martin-Green (“The Walking Dead”, “Star Trek: Discovery”), o estreante Cedric Joe, Jeff Bergman (“Looney Tunes Cartoons”) e Eric Bauza (“Looney Tunes Cartoons”).

Warner Bros. Pictures apresenta uma produção da Proximity/The SpringHill Company, um filme de Malcolm D. Lee, “Space Jam: Um Novo Legado”.