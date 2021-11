Sorrisos e marmeladas de volta aos palcos no Sesc Festclown

Um dos maiores festivais de palhaçaria da América Latina está de volta nesta quinta-feira.

Por Tereza Neuberger

Respeitável público, estreia nesta quinta-feira (4), a 18ª edição do maior festival de palhaçaria da América Latina. O Festclown é realizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), através de uma seleção prévia. Durante o processo se inscrevem grupos independentes do Distrito Federal e de outras localidades do Brasil, com apenas um objetivo, trazer alegria e toda leveza do riso para os palcos do Sesc.

O Sesc Festclown que chegou em sua 18ª edição, não teve sua edição de 2020 realizada por conta das restrições sanitárias da pandemia de covid-19. Após um ano, um dos mais importantes festivais está de volta ao Distrito Federal com 23 apresentações de palhaçaria e cinco ações formativas com debates, mostra de documentários e podcasts. “O Sesc-DF fica extremamente feliz de poder retomar esse projeto que já faz parte da história cultural de Brasília.

Infelizmente ano passado não pudemos realizar o evento, mas estamos de volta contribuindo para o fomento à cultura e apoiando os profissionais da área, que foram um dos grandes afetados pelas paralisações. Receber esses artistas de diversos estados nesse ofício que é tão lúdico e enriquecedor para todos é uma alegria grande”, afirma o diretor regional do Sesc-DF, Valcides de Araújo Silva.

A programação de apresentações, oficinas e debates começa no dia 4 de novembro para divulgar a cultura do circo na capital federal, e segue até o dia 7 de novembro. O público pode conferir as apresentações nos espaços culturais do Sesc-DF, com público reduzido por causa da pandemia. E também através das transmissões ao vivo no Youtube do Sesc-DF. A entrada é mediante doação de 1 Kg de alimento e para garantir a segurança do público só poderão ser ocupados 35% dos teatros.

Sesc Festclown. Foto: Divulgação

O Festival apresenta dois aspectos comuns entre a cultura do Sesc e o Circo, a diversidade e a pluralidade de expressões artísticas, que juntas, formam uma das matrizes mais ricas da cultura brasileira. O Festclown, conta com artistas circenses de Brasília e de todo Brasil, e é reconhecido como um dos mais importantes projetos da área. Uma verdadeira vitrine para artistas, produtores e agentes culturais.

Os espetáculos são em solo, duos, trios ou grupos e dialogam com os mais diversos públicos como infantil, infantojuvenil e adulto. Neste ano o projeto será realizado apenas nos espaços culturais do Sesc, localizados no Setor Comercial Sul (Teatro Silvio Barbato), na 913 Sul (Teatro Garagem), em Taguatinga Norte (Teatro Paulo Autran), em Ceilândia ( Teatro Newton Rossi) e no Gama (Teatro Paulo Gracindo).

A abertura da programação fica por conta do grupo Lamínima, de São Paulo. Composto por três soldados, que em algum lugar formam um pelotão improvável. Diante da angústia da espera, esmeram-se em treinamentos até finalmente receberem uma missão. Quanto mais avançam sobre o território inimigo, ficam evidentes os segredos que escondem um do outro e o quanto são inadequados para o mundo da guerra, mas afinal, quem é adequado para a guerra?

Celeiro das Antas, conhecido grupo do Distrito Federal, se apresenta no próximo sábado (6). Ter o corpo do ator como matéria prima para contar as aventuras e desventuras das personagens shakespearianas de Sonho de Uma Noite de Verão, foi a estética escolhida pelo grupo para trazer à cena as metáforas dos universos abordados nessa comédia. O texto deste espetáculo é 100% de Shakespeare, o grupo realizou alguns cortes para a história ser contada em 90 minutos, porém, tiveram o cuidado de fazer sem perder a poética Shakespeariana.



Sesc Festclown. Foto: Divulgação

Os ingressos podem ser retirados através da plataforma Sympla: www.sympla.com.br

Confira a programação

FESTCLOWN – 18ª edição – DE 4 A 7 DE NOVEMBRO

4 de novembro (quinta-feira)

Espetáculo: ORDINÁRIOS (Abertura do festival) – 20h

Grupo: Lamínima (SP)

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

*Presencial e ao vivo no Youtube do Sesc-DF

Classificação indicativa: 14 anos

5 de novembro (sexta-feira)

Espetáculo: TIT NIA – STRONG WOMAN – 16h

Grupo: Circo Teatro Rebote (DF/Peru)

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

Classificação indicativa: 14 anos

Espetáculo: FULANO E SICRANO – 20h

Grupo: Centro Teatral e Etc e Tal (RJ)

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

*Presencial e ao vivo no Youtube do Sesc-DF

Classificação indicativa: 12 anos

Espetáculo: ORDINÁRIOS – 20h

Grupo: Lamínima (SP)

Local: Sesc Gama – Teatro Sesc Paulo Gracindo

Classificação indicativa: 14 anos

Espetáculo: O CIRCO DOS IRMÃOS SAÚDE – 20h

Grupo: Circo Teatro – Artetude (DF)

Local: Sesc 913 Sul – Teatro Sesc Garagem

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: BRINCADEIRAS DE RAIZ – 12h

Grupo: Grupo Raiz do Circo (DF)

Local: Sesc SCS – Teatro Sesc Silvio Barbato

Classificação indicativa: Livre

6 de novembro (sábado)

Espetáculo: DESAJUSTADA – 20h

Grupo: Cia Pé de Vento (SC)

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

*Presencial e ao vivo no Youtube do Sesc-DF

Classificação indicativa: 14 anos

Espetáculo: SONHO DE UMA NOITE DE VERÃO – 16h

Grupo: Celeiro das Antas (DF)

Local: Sesc Gama – Teatro Sesc Paulo Gracindo

Classificação indicativa: 12 anos

Espetáculo: FULANO E SICRANO – 20h

Grupo: Centro Teatral e Etc e Tal (RJ)

Local: Sesc Gama – Teatro Sesc Paulo Gracindo

Classificação indicativa: 12 anos

Espetáculo: UDI GRUDI EM CONSERTO – 20h

Grupo: Circo Teatro Udi Grudi

Local: Sesc 913 Sul – Teatro Sesc Garagem

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: FALAR ATÉ PAPAGAIO FALA! – 10h

Grupo: Cia. de Circo e Teatro Sagrado Riso (DF)

Local: Sesc SCS – Teatro Sesc Silvio Barbato

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: TROCA-SE HISTÓRIAS POR BRINCADEIRAS – 17h

Grupo: Grupo Arretado (PB)

Local: Sesc SCS – Teatro Sesc Silvio Barbato

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: PIPINO ONLINE – 16h

Grupo: Palhaço Pipino / Grupo Pirilampo (DF)

Local: Edusesc Tag. Norte – Teatro Sesc Paulo Autran

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: CLÁSSICOS DE PALHAÇOS – 19h

Grupo: Grupo Vagão (PI)

Local: Edusesc Tag. Norte – Teatro Sesc Paulo Autran

Classificação indicativa: Livre

7 de novembro (domingo)

Espetáculo: FIRULAS PANDÊMICAS – 16h

Grupo: A Excêntrica Família Firula

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: JAMAIS SERÁS QUEM TU NÃO ÉS (aula espetáculo) – 19h

Nome do grupo: Márcio Libar

Local: Sesc Ceilândia – Teatro Sesc Newton Rossi

*Presencial e ao vivo no Youtube do Sesc-DF

Classificação indicativa: 14 anos

Espetáculo: SHOW DE PALHÁGICA DO CHOUCHOU – 16h

Grupo: Palhaço Chouchou (DF)

Local: Sesc Gama – Teatro Sesc Paulo Gracindo

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: TROCA-SE HISTÓRIAS POR BRINCADEIRAS – 19h

Grupo: Grupo Arretado (PB)

Local: Sesc Gama – Teatro Sesc Paulo Gracindo

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: DRAGUINHO – 19h

Grupo: Cia Teatral e Etc e Tal

Local: Sesc 913 Sul – Teatro Sesc Garagem

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: INESPERÁVEL PÚBLICO – 10h

Grupo: Cia Concertina (DF)

Local: Sesc SCS – Teatro Sesc Silvio Barbato

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: CLÁSSICOS DE PALHAÇOS – 17h

Grupo: Grupo Vagão (PI)

Local: Sesc SCS – Teatro Sesc Silvio Barbato

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: PROVANDO O IMPROVÁVEL – 16h

Local: Edusesc Tag. Norte – Teatro Sesc Paulo Autran

Horário: 16h

Classificação indicativa: Livre

Espetáculo: {ENTRE} CRAVOS & LÍRIOS (DF) – 19h

Grupo: BR S.A. Coletivo de Artistas

Local: Edusesc Tag. Norte – Teatro Sesc Paulo Autran

Classificação indicativa: 12 anos

Sesc Festclown. Foto: Divulgação

AÇÕES FORMATIVAS

OFICINA: PALHAÇARIA – FILOSOFIA E PRÁTICA

Oficineira: Gabriela Argento (SP)

05/11 – 14h às 16h

Local: Plataforma Zoom

OFICINA: O HUMOR DO GESTO NA PALHAÇARIA

Oficineiro: Alvaro Assad (RJ)

06/11 – 14h às 16h

Local: Plataforma Zoom no link ​

DOCUMENTÁRIO: É BUCHA! 40 ANOS DO CIRCO BIRIBA

05/11 – 16h

Local: Youtube – Sesc/DF

Classificação indicativa: livre

DEBATE: O Riso como chave para abrir gaiolas

Data: 07/11 – 10h às 11h20

Local: Youtube Sesc-DF

PODCAST: CAFIOTA EM: PAPO DE CIRCO

Entrevistador: Cafi Otta (SP)

Entrevistados: Alvaro Assad/ Vanderleia Will/ Trupe Raiz do Circo

Data: 05, 06 e 07/11