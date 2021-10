Sorriso Maroto lança “Nosso Flow”

A música, que é uma das inéditas do DVD “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”

“Nosso Flow” é a nova faixa de trabalho do Sorriso Maroto. A música, que é uma das inéditas do DVD “A.M.A – Antes que o Mundo Acabe”, foi uma das últimas a ser lançada e já alcançou números expressivos nas plataformas digitais, com mais de 2 milhões de streams no Spotify e meio milhão de plays na Deezer.

A canção, uma das apostas da banda, traz um papo mais moderno, ousado, e chega para mostrar como o grupo se reinventa ao longo de todos os anos de carreira, mas sem perder a essência. “Essa é a nossa terceira faixa de trabalho a ser apresentada pro grande público de uma forma mais ampla, unindo digital, rádio e TV”, conta Bruno Cardoso. “É uma versão do Sorriso Maroto mais moderna e mais atual, que traz a influência de outros gêneros que a gente também gosta de ouvir, como essa onda do trap que está rolando. A gente misturou e mixou isso com o samba, criando um pagotrap, para a galera ouvir nas baladas, com os amigos e uma vibe bacana”, explica o vocalista.

A ideia com o lançamento é abrir novas portas e apresentar um Sorriso Maroto com um frescor diferente. “Ela traz realmente um flow diferente”, completa Bruno, destacando que quando a banda divulgou a versão de ensaio de “Nosso Flow”, antes da gravação do DVD, já sentiu a aceitação dos fãs. “Depois de lançada, continuamos com um feedback muito positivo da faixa. Ela é a terceira mais ouvida do álbum, a mais sincronizada em playlist no digital e tem um número considerável de visualizações no Youtube”, completa.