Sophia Abrahão diz que quer contribuir com a educação: ‘Estamos perdidos’

Como todo mundo, Sophia Abrahão, 30, só quer deixar sua marca no mundo. Atriz, cantora e apresentadora, ela se dedica hoje ao seu canal no YouTube, ao Instagram e à gravação de um filme, mas principalmente ao seu Clube do Livro, e diz que precisou de estudo e amadurecimento para aprender a expor sua opinião e aceitar as críticas.



“Eu preciso estar no debate”, afirma a artista. Ela conta que estudou muitas causas e passou a se interessar mais por assuntos relevantes com o passar dos anos, e que encontrou na leitura e no Clube do Livro uma forma de “tentar fazer a diferença na nossa cultura, sucateada há muitos anos no nosso país”.



Apesar de não ter crescido como uma leitora voraz, aos 20 anos Abrahão criou o hábito de ler e compartilhar nas redes sociais. O Clube do Livro nasceu daí, há cerca de três anos, após sugestão de um seguidor. “O que mais me realiza nesse clube é ter despertado o interesse na leitura nos inscritos do projeto”, afirma.



O clube, que conta com a parceria da editora Harper Collins, é totalmente interativo. A artista explica que há uma votação entre três títulos para escolher o livro do mês, e são feitas lives com os participantes para debater a história. “Uma das coisas mais legais é como a mesma história pode gerar diferentes pontos de vista, é uma troca muito valiosa”, afirma ela, em entrevista ao F5.



Sophia também ela faz entrevistas com autores de alguns títulos, inclusive internacionais, e compartilha em seu Instagram -e agora, irá disponibilizá-los em seu canal do YouTube, no quadro Sophia Entrevista. “É uma maneira minha de tentar contribuir com a educação, porque estamos muito perdidos neste país”.



Já o seu canal é uma forma de estar próximo dos fãs em um formato mais casual, inspirado em podcasts e outros canais. “Reativei sem uma pretensão de ter um canal com milhões de inscritos, mas pela vontade de criar mais um canal de comunicação com os meus fãs e um lugar que eu possa falar como eu mesma.”



Nos vídeos publicados às terças e quintas-feiras, a artista busca trazer com humor conversas e assuntos para opinar, e traz quadros interativos com os fãs, como o Pitacos e Sophia Responde. “Estou me sentindo apresentadora de novo, podendo falar sobre todos os temas sem nenhuma amarra”, diz ela, relembrando a época em que comandou o Vídeo Show (Globo), entre 2018 e 2019.

Mas não é só leveza que movimenta suas redes sociais, Sophia também gosta de promover debates atuais. “Seria muito improvável eu não me manifestar politicamente durante esse período de pandemia”, afirma ela, que já tomou a 3ª dose da vacina contra a Covid. “Fiquei emocionada e muito triste, por termos um presidente que nega se vacinar. É muito problemático”, completa a artista.



Os assuntos abordados por ela são tão variados que incluem de vacinação ao Big Brother Brasil 22 (Globo). A atriz conta que é criticada por falar do programa e declarar torcidas, mas “o BBB não deixa de ser um grande assunto”. Para ela, a atitude de classificar o programa como uma cultura inferior “já saiu de moda. Pode não gostar, mas acho esse discurso tão 2010… De ser baixa cultura e entretenimento baixo”.



Mas espera aí. Não é porque é fã do reality que Sophia entraria no programa como participante. “Os meus fãs estavam divididos”, relembra ela, que era um dos nomes cotados para a atual edição. “É arriscado, aquele jogo é muito difícil… Mas vou acompanhar, é cultura pop do Brasil”, completa a atriz, que já trabalhou com o brother Arthur Aguiar em “Rebelde” (Record TV, 2011).



Já em relação a atuar, Sophia, cuja última novela foi “Salve-se Quem Puder” (Globo, 2020), conta que deve gravar um filme e, mesmo sem poder adiantar muitos detalhes do longa, afirma que fará uma personagem diferente de tudo o que já fez. “Estava com muita vontade de fazer cinema”, completa ela, que declara paixão também pela TV.

Em 2021, a atriz pôde arriscar um trabalho novo em seu currículo, ao fazer a dublagem do filme “Ron Bugado” (Disney), que chegou à plataforma de streaming do Disney+ na última terça-feira (15). “Foi muito bom, eu nunca tinha feito um trabalho assim, só tinha me dublado. É muito mágico ouvir sua voz no personagem”, completa.



Mas como a vida não é só de trabalho, Sophia também tem planos para a vida pessoal. A artista, que namora o ator Sérgio Malheiros, desde que os trabalhos trabalharam juntos na novela “Alto Astral” (Globo, 2014), planeja uma celebração para marcar o casamento dos dois. “A gente já se considera casado. Vamos completar, no final do ano, oito anos [de união] e já moramos há seis ou sete anos juntos”.



No entanto, Sophia afirma que não tem o sonho de uma cerimônia religiosa ou uma grande festa, e que tem vontade de fazer algo intimista para os amigos e familiares, ou até mesmo uma viagem. “Acho interessante ter um ritual”, completa a atriz.