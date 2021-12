Show dos Famosos: Finalistas prometem desafios e ‘homenagens dignas’

Após mais de três meses de competição, a final do Show dos Famosos vai ao ar neste domingo (26), no Domingão com Huck (Globo). Estão na disputa pelo prêmio os artistas Gloria Groove, Robson Nunes, Vitor Kley e Wanessa.

Para os finalistas, estar no último embate do quadro é um misto de emoções. Desde uma sensação de a ficha ainda não ter caído, até a de dever cumprido, os quatro artistas preparam apresentações especiais e emocionantes para os jurados e público.

“Há muito tempo vinha desejando participar de algo que me desafiasse como minhas experiências em dublagem e teatro musical”, diz Gloria Groove, 26. A artista encantou o Brasil ao homenagear a Rainha da Sofrência, a cantora Marília Mendonça (1995-2021) em uma de suas apresentações. “[Foi] o mais desafiador”, completa ela sobre a homenagem.

O ator Robson Nunes, 39, que já havia participado do PopStar (Globo) em 2019, afirma que estar no Show dos Famosos foi “uma boa decisão”. Entre a lista de homenageados do artista estiveram nomes como Arlindo Cruz, Carlinhos Brown, Tracy Chapman, Mano Brown, Tim Maia e Chubby Checker. “Cada um teve sua dificuldade e seu desafio”, completa ele.

Vitor Kley, 27, que chamou a atenção do público e de Pitty após homenagear a cantora garante que seu maior desafio chega agora na final, “eram dois figurinos, duas personalidades, uma voz feminina”, conta ele sem dar mais detalhes. Porém, o artista revela que sua apresentação mais marcante foi a homenagem ao Cazuza, “foi uma coisa muito verdadeira”.

E a cantora Wanessa Camargo, 38, diz que sempre amou o quadro. “Ficava me perguntando como seria se estivesse lá”, conta ela. Dentre as homenagens às mulheres que quebraram barreiras, ela afirma que a mais marcante foi a de Celine Dion, “por ter sido a primeira”, e também a de Perla, “por apresentar um nome tão incrível para a nova geração”.

Para a grande final, os artistas agradecem pelo apoio e pedem muita torcida. “Prometo entregar uma homenagem digna de uma grande final!”, diz Gloria Groove. “Nem eu acreditava que ia chegar até aqui, então vamos mais um pouquinho!”, brinca Robson Nunes.

"O maior presente que eu recebi do Show dos Famosos foi ter conhecido pessoas incríveis, e sou muito feliz por tudo", diz Vitor Kley, que ainda afirma que todos são amigos e todos estarão felizes, independente e quem ganhar. "Que todos assistam essa final e se divirtam tanto quanto eu!", completa Wanessa.