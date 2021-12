Shed Club Brasília está de volta, reabertura acontece no próximo sábado (11)

Festa será conduzida pelos DJs Zuffo , Dakar e DJ residente Shed e promete agradar até os mais exigentes do house music

A espera vai acabar, isso porque a nova Shed Brasília Já tem data marcada para sua reabertura, será no próximo dia 11 de dezembro (sábado). Desde o encerramento das suas atividades já se falava de um possível retorno, mas nada oficial. Não foi um adeus, mas sim um até breve. Mas para a alegria dos brasilienses a Shed Club Brasília está de volta.

Com isso, quem ganha é a cidade, pois há a geração de novos empregos, renda e oportunidade aos artistas e músicos locais, nacionais e estrangeiros. “A retomada da Shed após este período de pandemia tem um grande significado para gente. E por que não ser tudo novo? Então pensamos em algo para surpreender e atender aos mais diversos públicos e todos os gêneros musicais. Vai ter eletrônico, sertanejo, samba, pop, pagode ,MPB e muito mais, pensamos em ser democráticos”, finaliza Fábio Leite e Gabriel Lordes, proprietários da Shed.

As mudanças podem já ser vistas na estrutura da casa, toda repaginada e nova área construída que leva a assinatura dos arquitetos Natália Lordes e Guilherme Linzmayer do Estúdio Unhide Arquitetura e Urbanismo. “ O projeto da nova Shed foi muito especial para nós, buscamos criar uma identidade visual para o local com a ideia de amplitude. Vamos trazer elementos que evocam expansão e um novo programa “abraçando” o edifício original é criado, assim como uma relação entre os espaços internos e externos.













Ao trazer arte, música e gastronomia, a Shed oferece o que há de mais essencial no entretenimento. E essência é exatamente o que buscamos ao optar pelos materiais e acabamentos neste projeto. Luz, água, vegetação, tons naturais e uma pitada generosa no uso do vidro e do metal fazem da Shed Brasília um beach club arrojado, contemporâneo e inesperado” finaliza Natália. Será uma nova casa, um novo conceito, repaginada, com novos estilos, ainda mais incrível.

Outro destaque do club fica por conta do novo Gastrobar que será conduzido pelo Chef Bilt Lima. “Shed isnpira jovialidade, frescor, uma tendência meio praia, por isso fui muito atencioso com as cores das louças, a escolha por alimentos saborosos e orgânicos, simples e de sabor intenso. O cardápio é separado em 03 partes: para começar, para petiscar e menu osso – com duas opções de prato principal. Tenho certeza de que o público irá se surpreender”, finaliza o chef. E a carta de drinks será assinada pelo mixilogista Gustavo Guedes. “A carta da Shed foi pensada para agradar todos os paladares, sabores cítricos, levemente adocicados, refrescantes e frutados, mas também com clássicos e releituras, além de destilados prêmio, saques, vodcas e whisky. E para agitar a noite quem irá comandar são os DJs Zuffo, Dakar e DJ residente Shed. Será uma superfesta que fará história na noite da capital federal.

Serviço:

Reabertura da Shed Club Brasília

Dia: 11/12 / Horário: a partir das 16h

Ingressos: a partir de R$ 60,00- podendo sofrer alterações – compra no local

Setor de Clubes Sul – SCES, Trecho 02, cj. 26/27, Lotes 02A e 02B