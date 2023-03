Shakira teria agredido com soco ex-sogra por ter apoiado traição de Piqué, diz site espanhol

Que a relação entre Shakira e a família de Piqué nunca foi amistosa já era de conhecimento dos espanhóis

A polêmica separação de Shakira com Gerard Piqué ainda rende na imprensa espanhola. Segundo o site El Popular, um pouco antes de ter anunciado o fim do seu casamento, em junho de 2022, a cantora teria dado um soco na cara da ex-sogra Montserrat Bernabéu após descobrir que ela teria acobertado a traição do filho com Clara Chía.

Ainda de acordo com a reportagem, a agressão aconteceu quando Shakira soube que a mãe do ex-zagueiro do Barcelona cedeu algumas vezes uma casa da família, em uma área nobre do município de Cabrils, para que o filho se refugiasse com Clara mesmo enquanto estava casado com a colombiana.

Que a relação entre Shakira e a família de Piqué nunca foi amistosa já era de conhecimento dos espanhóis. Montserrat não queria que o filho namorasse uma mulher dez anos mais velha. “Quando do relacionamento, a mãe dele se opôs, porque não via com bons olhos que a paixão por uma mulher dez anos mais velha e ainda mais envolvida no show business”,contou o jornalista Víctor Gayarre recentemente em um entrevista sobre a separação da cantora e do ex-jogador.

Victor, que é um dos principais jornalistas que cobrem celebridades na Espanha, deu mais detalhes sobre o relacionamento difícil entre Shakira e Montserrat. “Piqué era visto como um homem jovem, bonito e milionário desde o berço. Seu avô, Amador Bernabeu, é a história do Barcelona Futebol Clube e seus pais pertencem à próspera burguesia catalã, que vê como intrusa qualquer pessoa cuja origem e sobrenome eles desconhecem. Jamais aceitaram Shakira”, disse.