Sexo oral entre Batman e Mulher Gato é substituído por massagem em série animada

Cena aconteceria no episódio três da terceira temporada

ESTE TEXTO CONTÉM SPOILERS DO 3º EPISÓDIO DA 3ª TEMPORADA DE “HARLEY QUINN”.

Um dos primeiros episódios da terceira temporada da série “Harley Quinn” já chegou carregado de polêmicas envolvendo o Batman e Mulher Gato. Segundo a DC, o Cavaleiro das Trevas “absolutamente não pôde” ser mostrado fazendo sexo oral na personagem, então apareceu massageando seus pés.

Ao invés do ato sexual, o personagem aparece fazendo massagem nos pés da Mulher Gato. Em uma entrevista a Variety, em junho de 2021, os co-criadores da série animada para adultos já haviam compartilhado que a DC havia vetado a cena.

“Tivemos um momento em que Batman estava atacando a Mulher-Gato. E a DC ficou tipo, ‘Você não pode fazer isso. Você absolutamente não pode fazer isso’. Eles dizem: ‘Heróis não fazem isso'”, disse Justin Halpern, um dos co-criadores ao lado de Patrick Schumacker.

“Então nós dissemos: ‘Você está dizendo que heróis são apenas amantes egoístas?’ Eles disseram: ‘Não, é que vendemos brinquedos de consumo para heróis. É difícil vender um brinquedo se o Batman também está atacando alguém'”, completou.

No episódio, Arlequina estava com Batman quando faz uma ligação com Era Venenosa, que pergunta sobre um novo homem em sua vida. Os espectadores percebem que o homem em questão é Batman/Bruce Wayne, que surge se aninhando entre as pernas da Mulher Gato e então massageando seus pés. “Devo continuar…?” pergunta o Cavaleiro das Trevas. A personagem solta um suspiro e responde: “Não vale a pena”.