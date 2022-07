Série sobre bastidores da pandemia em hospitais do Einstein será lançada em agosto

Filmada entre fevereiro de 2020 e junho deste ano, obra sairá pelo Globoplay

Mônica Bergamo, São Paulo

O Globoplay vai lançar, no próximo dia 4, uma série documental que mostra os bastidores do trabalho de profissionais da saúde nos hospitais públicos e privados administrados pelo grupo Albert Einstein no período da pandemia do coronavírus.

Intitulada “Retratos de uma Pandemia: Na Linha de Frente do Combate à Covid-19”, a produção é dividida em cinco episódios independentes entre si e com duração de 30 minutos cada. Ela também será disponibilizada para não assinantes da plataforma.

As filmagens acompanharam o trabalho de médicos, enfermeiros e outros profissionais que atuam na área da saúde, como acadêmicos, gestores e executivos. A série também aborda o impacto na vida pessoal e na saúde mental dessas pessoas.

A produção, que foi filmada entre fevereiro de 2020 e junho deste ano, traz o registro das três ondas do vírus ao longo dos últimos dois anos e a chegada das vacinas. “Retratos de Uma Pandemia” tem coprodução independente da Vbrand e do CineGroup.