SBT anuncia Michelle Barros como nova contratada

Apresentadora vai comandar a cobertura do Carnaval da emissora de Silvio Santos

Ana Cora Lima

Michelle Barrosé a mais nova contratada do SBT. A apresentadora foi anunciada nesta segunda-feira (23) com a função de comandar a cobertura do Carnaval da emissora de Silvio Santos. A jornalista saiu da Globo em maio do ano passado, após 12 anos de casa. Na época, ela revelou ter pedido demissão.

“Gente, nós já estamos aqui nos preparando para o Carnaval. E eu vou contar para vocês que, em 2023, você vai poder curtir a festa por todo o Brasil aqui no SBT. Os blocos de São Paulo, do Rio de Janeiro, a folia do Recife, os trios elétricos de Salvador. De 17 a 21 de fevereiro, você vem juntinho comigo. Estou aqui no SBT Folia!”, disse Michelle Barros em uma chamada da atração veiculada no canal.

Michelle fazia parte do jornalismo da Globo em São Paulo. Ela era âncora substituta de vários apresentadores titulares da grade da emissora e também atuava como repórter nas matérias externas. Ao deixar a empresa, ela revelou que andava insatisfeita com os rumos de sua carreira e que o desejo era ter um programa solo.

“Não era feliz na reportagem e ainda tinha que fazer [matérias nas ruas]. Passei a me comportar como alguém que eu não sou, não queria ser uma pessoa chateada com outras pessoas.”, comentou na época de sua saída da Globo.

No Instagram, a apresentadora comemorou o novo projeto: “Eu tenho uma novidade: CARNAVAL, VOLTEI!!!!!! Como eu amo essa festa! Como eu amo essa folia!!!!! E você vai acompanhar tudo no @sbt comigo!!!!! Obrigada casa nova! Obrigada @fpelegio e time por confiarem em mim! Já estou pronta para cair na folia! Vamos?!!!!”.