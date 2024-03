‘Saturday Night Live’ ganha transmissão ao vivo no Brasil pela primeira vez

O “Saturday Night Live”, famoso programa humorístico dos Estados Unidos, finalmente está sendo exibido ao vivo no Brasil

O “Saturday Night Live”, famoso programa humorístico dos Estados Unidos, finalmente está sendo exibido ao vivo no Brasil. Uma das atrações de comédia mais conhecidas da TV americana, o “SNL” agora passa no país ao mesmo tempo em que é transmitido em território americano.

O programa passou a ser exibido ao vivo desde o último mês de fevereiro, pela primeira vez na América do Sul, no streaming. Anteriormente, o “Saturday Night Live” chegou a ser atração de canais da TV a cabo no Brasil, mas nunca com transmissões ao vivo.

O “Saturday Night Live” integra a plataforma de streaming Universal+, disponível no país desde o mês passado para assinantes do Claro TV+. Nesta semana, as empresas NBCUniversal International e Amazon anunciaram que a plataforma passa a integrar o Prime Video.

No ar nos Estados Unidos desde 1975, o “Saturday Night Live” chegou ao vivo no Brasil com sua 49ª temporada. Entre os convidados do programa estão nomes como Jacob Elordi, Pedro Pascal, Bad Bunny, Timothée Chalamet e Emma Stone.

Há pouco mais de dez anos, o “SNL” chegou a ganhar uma versão brasileira, transmitida pela RedeTV!. O programa, estrelado pelo humorista Rafinha Bastos, durou de maio a outubro de 2012, e acabou cancelado.