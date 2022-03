Sarah Fonseca denuncia racismo em padaria no Rio de Janeiro

A ex participante do reality “De Férias com o Ex” denunciou um episódio de racismo que sofreu na manha desta segunda (7) no Rio

Em um vídeo postado das redes sociais ela denuncia o racismo que sofreu por um homem em uma padaria no bairro de Ipanema no RJ. A influencer explicou que estava falando o com o namorado, e mal conseguiu terminar a frase antes que fosse abordada por um segurança por achar que ela estava pedindo dinheiro. "Tem noção do que é isso? Que vergonha", disse no vídeo. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Fonseca (@sarahafonseca) "Eu não consigo descrever a humilhação que senti sendo tratada assim na frente de todos que estavam lá, inclusive o meu namorado, a mãe e o marido. Foi tudo na frente deles! E olha que já fui cliente aqui, nunca mais piso nesse lugar", contou Sarah. A padaria em questão publicou uma nota nas redes sociais da padaria Baked, e afirma que o segurança não e seu contratado e sim da associação dos lojistas da rua. "Acima de tudo gostaríamos de prestar todo o nosso apoio a Sarah, e já entramos em contato com a mesma para que possamos a auxiliar em quaisquer medidas que sejam necessárias. Temos vídeos, testemunhas e funcionários à disposição para o que ela precisar", diz a nota Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por | BAKED (@baked.padaria)