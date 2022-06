Saiba como será volta de Elliot Page à série ‘The Umbrella Academy’ após transição

A nova temporada da aclamada série chega a plataforma de streaming, Netflix, nesta quarta-feira, dia 22 de junho

Poucas produções foram tão impactadas pela Covid quanto “The Umbrella Academy”, da Netflix. Não por ter ocorrido algum surto durante as gravações, mas porque durante o intervalo entre a segunda e a terceira temporadas -prolongado por causa da pandemia- um dos protagonistas passou por uma transição de gênero.

Trata-se de Elliot Page, 35, que anunciou em dezembro de 2020 que é um homem trans. Até então, ele interpretava uma mulher cis na série, a sensível Vanya Hargreeves (a nº 7 da academia). Os fãs logo se preocuparam com a continuidade da atração, mas logo foram tranquilizados: a série, que já tinha uma nova temporada encomendada, voltaria, assim como Page.

A partir daí, a curiosidade passou a ser como se daria esse retorno. Não faria sentido que Page continuasse na série como Vanya, então foi decidido que sua personagem também passaria por uma transição de gênero, passando a se chamar Viktor Hargreeves. A reportagem teve acesso aos novos episódios, que estreiam na quarta-feira (22) e revela como isso será abordado (se não quiser saber o que ocorre, pare de ler por aqui).

Para quem não se lembra, os irmãos Hargreeves encerraram a segunda temporada (no longínquo julho de 2020) com um grande susto. Eles conseguiram interromper o apocalipse pela segunda vez, após uma viagem no tempo a 1963, e voltar à atualidade. Porém, foram surpreendidos ao descobrir que, com as mudanças na linha temporal, o pai havia adotado outras pessoas.

Vale dizer que a nova temporada começa exatamente onde a outra terminou. Desse modo, para dar continuidade à cena, Elliot Page continua dando vida a Vanya. Como está com cabelos bem mais curtos que a personagem, uma peruca é usada pelo ator.

Ele segue assim nas primeiras cenas de ação, com uma luta entre os dois grupos de irmãos -os novos personagens (que formam a Sparrow Academy) também têm superpoderes, tão fantásticos quanto os do grupo original. Escorraçados da mansão, eles acabam se refugiando em um hotel decadente, enquanto tentam reaver a maleta que lhes daria a possibilidade de viajar no tempo novamente para corrigir a linha temporal.

Page ainda tem mais uma cena importante como Vanya. A personagem decide procurar o líder do grupo que os substituiu, Marcus (Justin Cornwell) para negociar a devolução do artefato.

Para quem estava ansioso para conhecer Viktor, saiba que ele só dá as caras no segundo episódio. Sem dar muitos detalhes, é mostrado que Vanya descobre o que ocorreu com Sissy (Marin Ireland) durante os anos em que ficou ausente nessa linha temporal e, logo depois, apara os cabelos.

Ao reencontrar os irmãos, ele avisa sobre a transição. Não há rejeição ou grandes questionamentos. Pelo contrário, todos assumem com naturalidade o novo gênero e respeitam o nome que ele escolheu. Cogita-se até dar uma festa para que ele sinta que é amado.

Todos estão preocupados com assuntos mais urgentes, como a possibilidade de -mais uma vez- terem que salvar a humanidade de sua extinção por causa de um paradoxo criado pela presença deles ali. Além disso, cada um dos protagonistas está lidando de forma diferente com a realidade diferente da que pensavam que encontrariam.

Luther (Tom Hopper) tenta se aproximar dos Sparrows e pode acabar se envolvendo demais com alguns deles, Diego (David Castañeda) está às voltas com uma novidade trazida por Lila (Ritu Arya), Allison (Emmy Raver-Lampman) desenvolve um lado mais obscuro após descobrir que perdeu pessoas importantes para ela, Klaus (Robert Sheehan) constata novas habilidades, e Cinco (Aidan Gallagher) tenta encontrar novos modos de acabar com o fim do mundo.

Ben (Justin H. Min), o irmão deles que havia morrido, está vivo e faz parte dos Sparrows. Entre os atores que participam da nova temporada também estão Kate Walsh (a Gestora), Genesis Rodriguez (Sloane) e Javon Walton (Stan). A série é baseada nos quadrinhos de Gerard Way e Gabriel Bá.