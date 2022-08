RuPaul’s Drag Race procura drags brasileiras e fãs surtam com possível versão nacional

O programa, que estreou em 2009 nos EUA, já teve versões locais em países como Espanha, Holanda, Canadá, Reino Unido e Tailândia

A World of Wonder, produtora responsável por RuPaul’s Drag Race, anunciou na noite de segunda-feira (8) que está à procura de drag queens brasileiras. A novidade deixou a internet em polvorosa, já que uma versão brasileira da atração é um sonho antigo dos fãs.

“World of Wonder está procurando as melhores drag queens do Brasil”, diz o comunicado publicado nas redes sociais. “Chamando todas as drag queens –os produtores de RuPaul’s Drag Race querem ouvir de vocês!”

Também foram publicados anúncios semelhantes voltados para as drag queens do México e da Alemanha. O programa, que estreou em 2009 nos Estados Unidos, já teve versões locais em países como Espanha, Holanda, Canadá, Reino Unido e Tailândia.

Quem quiser tentar uma vaga tem até o dia 26 de agosto para se inscrever. É preciso responder a um questionário com 55 perguntas, além de enviar 4 fotos (sendo 3 montada de drag e uma de cara lavada). Em seguida, também é preciso fazer um vídeo.

RuPaul’s Drag Race é uma disputa de drag queens que precisam mostrar talento e habilidade em áreas como interpretação, dança, canto, dublagem, humor e estilo, entre outras. No ano passado, o programa recebeu pelo quarto ano consecutivo o Emmy de melhor reality show de competição, enquanto RuPaul se tornou a pessoa negra que mais estatuetas recebeu na premiação (11 ao todo).