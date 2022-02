Rodrigo Mussi se fantasiou de ‘dummy’ para festa de Lexa

A festa foi para comemorar o aniversário da cantora e contou com várias celebridades, como Bianca Andrade, Laura Britto e Matheus Mazzafera

Ele saiu do BBB, mas o BBB não saiu dele! Rodrigo Mussi foi um dos convidados da cantora Lexa que promoveu uma festa à fantasia para comemorar seus 27 anos na última terça, dia 22. O ex-bbb resolveu fazer uma homenagem ao reality que participou e se vestiu de dummy.

Rodrigo chamou atenção na escolha do figurino. Os dummies são como assistentes do Big Brother Brasil, que auxiliam os brothers e a produção nas dinâmicas do programa. Os bonequinhos mascarados já são marca registrada do reality show da TV Globo.

O ex-bbb compartilhou o seu look em um vídeo no Instagram e algumas pessoas acharam que ele estaria de volta no programa. “Eu achei que era pra entrar na casa de novo”, escreveu uma seguidora.

Mas não foi desta vez. Na edição passada do programa da TV Globo, a atriz Carla Diaz foi votada pelo público para participar do quarto branco e, na sua volta para a casa, entrou fantasiada de dummy.

Além de Rodrigo Mussi, diversos famosos passaram pelo evento de Lexa, que aconteceu em São Paulo. Thaynara OG se fantasiou de Mulher Gata. Já Bianca Andrade aproveitou para promover sua marca e foi de Boca Rosa. Matheus Mazzafera ousou no look e foi fantasiado de Laço.

Foto/Reprodução/Redes Sociais