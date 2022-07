Rita Lee comenta câncer e elogia Anitta nas redes sociais do filho João Lee

No Instagram, artista respondeu a pergunta de fãs e citou vivência com doença hoje em remissão

A cantora Rita Lee, que se tornou mais reclusa nos últimos tempos, após a descoberta de um câncer no pulmão, enfim comentou brevemente a experiência pelas redes sociais do filho João Lee nesta quarta-feira ao responder a perguntas dos fãs.

Um perguntou: “Alguma nova percepção da vida após o câncer? Estou enfrentando um aos 27 anos”. Sintética, ela escreveu: “A parada é dura, mas tem que ter coragem. Saúde pra você!”

Em abril, a família da cantora de 74 anos publicou que ela estaria “curada” do câncer no pulmão, diagnosticado em maio de 2021, e estava desde então em tratamento. Vale notar, porém, que tecnicamente o termo “curado” não é usado pela comunidade médica

O termo mais preciso seria a remissão do câncer, que estaria sob controle, sem evidências do tumor, no caso de uma remissão completa, ou ainda de uma remissão parcial, quando há a diminuição do câncer com a persistência de alguns indícios detectáveis em exames. O paciente que permanece em remissão completa por cinco anos ou mais, no geral, pode ser considerado curado.

Nessa sequência de postagens, também respondidas pelo filho da cantora, ela mostrou ainda o que gosta de fazer para se distrair no dia a dia –tricô. Disse ainda ter esperança no Brasil, paciência para música instrumental de hoje, mas também afirmou: “Gosto muito de Anitta!”

Entre outras curiosidades, o filho mostrou que o filme favorito da mãe é o clássico “O Dia em que a Terra Parou”, ficção científica de 1951, e aproveitou ainda para comentar a última música de Rita, de seu marido, Roberto de Carvalho, e do filho Beto Lee, no novo disco dos Titãs –a faixa “Caos”. Nela, cantam o lema “si hay gobierno, soy contra” –se há governo, sou contra.

Por fim, disse ainda que “maus tratos com animais” a tiram do sério, e que sua comida favorita são “alcachofras”.