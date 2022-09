Rihanna fará show do intervalo do Super Bowl em 2023

Tradicionalmente, os shows do intervalo são sempre realizados por grandes artistas da música e são um espetáculo à parte da partida

Lívia Venaglia

Ela está de volta. Encerrando uma longa espera de seis anos, Rihanna voltará aos palcos em 2023. A artista foi confirmada como a próxima atração principal do show do intervalo do Super Bowl, a grande final da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL.

Tradicionalmente, os shows do intervalo são sempre realizados por grandes artistas da música e são um espetáculo à parte da partida. Na tarde deste domingo, Rihanna, a gravadora Roc Nation e a NFL publicaram uma mesma foto, de um braço segurando uma bola de futebol americano.

A confirmação coube à Apple Music. O serviço de streaming de música da fabricante de celulares é o novo patrocinador principal do show do intervalo, sucedendo a Pepsi, que encerrou a parceria na edição deste ano. O Super Bowl acontece em 12 de fevereiro de 2023.

Segundo a imprensa americana, Rihanna não era a única opção dos organizadores do evento. Desejo antigo do Super Bowl, Taylor Swift finalmente poderia ser contratada, uma vez que não há mais o empecilho do contrato da cantora com a Coca-Cola, já que a Pepsi não é mais a patrocinadora da atração.

No entanto, Taylor recusou o convite. A artista fez de seu plano de vida nesse momento regravar todos os seus álbuns cujos direitos são propriedade do produtor Scooter Braun, com quem ela tem uma série de divergências. Com as regravações, que acrescentam a expressão “Taylor’s Version” (versão da Taylor, em tradução livre), ela não precisa dividir o lucro das canções com Braun.

A volta de Rihanna

Nas últimas semanas, Rihanna foi vista entrando e saindo de um estúdio de gravação, alimentando as expectativas de que a artista responsável por sucessos como “Don’t Stop The Music”, “Work”, “S&M” e mais retornaria aos lançamentos na música.

O último álbum lançado por Rihanna foi “ANTI”, em 2016. Há dois anos, lançou “BELIEVE IT”, em parceria com o cantor PARTYNEXTDOOR.

O sumiço da artista da seara musical atrai muitas expectativas dos fãs nos últimos anos, que viram Rihanna se dedicar aos negócios como empresária e à vida pessoal.