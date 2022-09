Simaria surpreende Simone e divide o palco com a irmã

Há pouco mais de um mês, a dupla anunciou o fim de suas atividades profissionais juntas.

Neste sábado (24), durante um show em São Bernardo do Campo – São Paulo, a cantora Simone Mendes, que fazia parte da dupla sertaneja Simone e Simaria, foi surpreendida por sua irmã. Simaria apareceu de surpresa no show e dividiu o palco com a irmã, que caiu no choro com a surpresa e foi consolada pela ex-parceira de dupla. “Irmã, o que tá chorando? Chora não…”.

Ao notar a presença de sua irmã, emocionada Simone a questiona: “De onde você saiu, de uma caixa?”. A cantora é carinhosamente respondida por Simaria: “Eu falei: vou prestigiar minha irmã hoje”.

O momento, que foi repleto de emoções, contou com uma dança coladinha, durante a música ‘Loka’, feat da dupla com o fenômeno brasileiro Anitta.

As irmãs anunciaram o fim da dupla há pouco mais de um mês. Ao que tudo indica esse fim se deu após Simaria expor publicamente alguns conflitos que elas tinham por trás dos palcos.

Na época, em entrevista ao colunista Leo Dias, a irmã mais velha fez a seguinte declaração: “Tudo que vou fazer, sou discriminada pela Simone. ‘Cala a boca, não faz isso, fica quieta’. Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma? Você é você mesmo ou um personagem. Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não.