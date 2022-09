Mar do Sertão: Tertulinho falha em mais um de seus planos

Candoca falará poucas e boas para o advogado, que parece ter perdido todos os limites.

Um homem apaixonado é um homem sem limites. E não é que sobrou até pro coitado do cavalo. Sem chão após Candoca (Isadora Cruz) pedir o divórcio, Tertulinho (Renato Góes) venderá o Maroto, cavalo do Zé Paulino, como forma de aliviar a dor de corno.

Mas o tiro sairá pela culatra, ao descobrir o que o playboy fez, Candoca que já está andando pra cima e pra baixo com o ex-noivo, desde o pedido de divórcio, ficará revoltada com Tertulino, que contará seu ato a amada com muito orgulho e deboche.

Revoltado por ter mais um de seus planos fracassados, o advogado decide que não haverá outra forma de se livrar do rival, a não ser matar ele. Para isso, Tertulinho contratará Pajéu (Caio Blat) e exigirá o fim do empresário.