Viola Davis diz ter sido alvo de racismo de uma brasileira

A atriz protagonizará o filme ‘A Mulher Rei’ que trará muita representatividade à indústria cinematográfica.

Como é que em um país tão miscigenado como o Brasil pode dar origem a tantas pessoas preconceituosas? Em entrevista ao programa ‘Conversa com Bial’, que foi ao ar nesta sexta-feira (23), a estrela norte-americana, Viola Davis, relatou já ter sido alvo de racismo de uma brasileira.

Viola contou que a brasileira era dona de um apartamento onde ela havia morado por um tempo nos Estados Unidos. “Sim, ela era brasileira. Foi o meu primeiro apartamento depois que saí da faculdade. Era um apartamento lindo que eu dividia com uma amiga. E, a proprietária, ao descobrir que eu dividia apartamento com essa moça, ficou furiosa”.

“Ela disse que não gostava de negros, não confiava neles… Então eu não podia receber nenhum sobrinho meu, não podia receber visita nenhuma. Nem dos meus pais. Com certeza não podia levar nenhum namorado, se é que tinha algum. E, toda vez que ela me via esperando o ônibus, ela supunha que eu era prostituta”, contou a atriz.

Durante o programa, o fenômeno, que é dona da tríplice coroa da atuação (Oscar, Emmy e Tony), também falou sobre a sua carreira, em especial sobre o longa-metragem ‘A Mulher Rei’ que é produzido, dirigido e protagonizado pela mesma. A trama foi gravada na África do Sul e promete trazer muita representatividade em seu decorrer.