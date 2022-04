Rihanna e A$AP Rocky são vistos juntos pela primeira vez após prisão do rapper

O casal estava jantando em um restaurante italiano Giorgio Baldi, localizado em Santa Monica, na Califórnia

A cantora Rihanna, 34, e seu namorado, o rapper A$AP Rocky, 33, foram vistos juntos pela primeira vez após a prisão do músico no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, que ocorreu na última quarta-feira (20).

Os dois foram vistos jantando no restaurante italiano Giorgio Baldi, localizado em Santa Monica, na Califórnia. Segundo testemunhas falaram ao site Page Six, o casal estaria no estabelecimento com familiares e amigos para realizar um chá de bebê.

A$AP Rocky deixou a sede da Polícia de Los Angeles também na última quarta. Segundo o site ET Online, o namorado da artista pagou a fiança de US$ 550 mil, o que equivale a cerca de R$ 2,5 milhões na cotação atual, e deixou o local em uma SUV preta.

O cantor foi preso após chegar em um avião particular de Barbados, onde estava de férias. Rocky estava sendo investigado pela polícia de Los Angeles sobre uma troca de tiros que ocorreu perto de Vista Del Mar e Selma Ave, na noite de 6 de novembro do ano passado.

A vítima disse à polícia que viu o rapper andando com outras duas pessoas, antes de se aproximar dela na rua e atirar de três a quatro vezes. Uma das balas teria passado de raspão em sua mão esquerda. Na época, o tiroteio não havia sido noticiado na imprensa.

Anteriormente, em 2019, Mayers foi preso na Suécia após uma briga de rua. A vítima da agressão foi um afegão de 19 anos. O rapper chegou a ficar preso por um mês, e ainda pagou cerca de US$ 1.000, que equivale a R$ 4.622.