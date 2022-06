Rihanna é a artista mais rica dos Estados Unidos

Segundo o levantamento da publicação, a cantora tem uma fortuna estimada em US$ 1.4 bilhão (aproximadamente R$ 7.1 bilhões)

A revista Forbes acaba de divulgar uma lista com as 100 mulheres self-made mais ricas dos Estados Unidos de 2022. Na lista com representantes de áreas como saúde, tecnologia da informação, negócios e entretenimento, Rihanna, 34, é primeira artista no ranking ocupando a 21ª posição entre as mulheres que alcançaram o sucesso por conta própria. Segundo o levantamento da publicação, a cantora tem uma fortuna estimada em US$ 1.4 bilhão (aproximadamente R$ 7.1 bilhões).

A segunda artista da lista é Madonna com menos da metade que tem Rihanna em suas contas bancárias: US$ 570 milhões. A intérprete de “Material Girl”, “Open Your Heart”, “La Isla Bonita” e outros sucessos ocupa a 47ª posição do seleto grupo. Logo depois, no 48º lugar, está Taylor Swift, com um patrimônio de US$ 570 milhões. Céline Dion em 60º lugar, Beyoncé em 61º, e Barbra Streisand em 66º também aparecem no ranking anual da revista.

Rihanna, que recentemente deu à luz ao primeiro filho, também é uma empresária bem-sucedida. Ela tem uma linha de cosméticos chamada “Fenty Beauty”, que de acordo com a Forbes, a empresa alçou a fortuna da cantora à marca de US$ 600 milhões (R$ 3,7 bilhões).

Ela ainda faturou muito dinheiro com a marca de lingeries “Savage X Fenty”. Foram US$ 50 milhões em investimentos no último ano. Além disso, Rihanna conseguiu levantar US$ 22,5 milhões para ajudar no combate ao coronavírus, através da “Clara Lionel Foundation”, instituição criada pela cantora.