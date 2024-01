‘Renascer’ faz Globo arrecadar R$ 500 milhões e fecha patrocinadores antes de estreia

A trama de Bruno Luperi vai estrear sua trajetória na segunda (22) com pelo menos sete marcas, segundo confirmou a empresa à reportagem

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) –

Grande aposta da Globo para 2024, “Renascer” já é considerada um sucesso comercial na emissora. A trama de Bruno Luperi vai estrear sua trajetória na segunda (22) com pelo menos sete marcas, segundo confirmou a empresa à reportagem.

São dois cotistas fixos da faixa das nove, que compraram pacote de patrocínio para o ano inteiro. Itaú e Lacta pagaram cerca de R$ 276,6 milhões, segundo preço de tabela, para patrocinarem o horário de maior audiência da TV brasileira. Ou seja, arrecadação de R$ 553,2 milhões.

Além disso, outras cinco já estão garantidas em ações no conteúdo, como são chamadas aquelas cenas onde personagens do folhetim mostram as marcas de forma natural na trama.

Ambev, BYD, Coca-Cola, GM e Vivo já garantiram presença em “Renascer” nesse modelo, e pagaram cada uma cerca de R$ 13 milhões.

Por conta da alta demanda e procura de empresas, a Globo decidiu aumentar o tempo do capítulo de estreia do folhetim, que será exibido quase como um filme. Ainda há poucos espaços nacionais disponíveis para o primeiro capítulo.

O chamado “capítulo especial de estreia” pela Globo vai ao ar das 21h20 às 22h50. Por conta disto, a sessão de filmes Tela Quente será cancelada na segunda (22), com o BBB 24 indo ao ar após a novela e o Jornal da Globo iniciando logo em seguida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A procura grande de marcas para anunciar no intervalo comercial de estreia de “Renascer” se deve ao grande alcance da Globo. Por semana, segundo a emissora, são alcançadas mais de 70 milhões de pessoas. A Globo também oferece publicidade para públicos específicos através do sinal de TV aberta disponível no Globoplay.

Apenas no último ano, o consumo de novelas ao vivo no Globoplay quase dobrou, registrando crescimento de 93%. E, entre os conteúdos sob demanda, a novela também é a categoria mais consumida, com crescimento de 13% no consumo em relação a 2022.

“Renascer” é uma novela escrita por Bruno Luperi baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, produzida originalmente pela própria Globo em 1993. A direção artística é de Gustavo Fernández, e a direção geral de Pedro Peregrino.