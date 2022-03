Record TV Brasília realiza evento de lançamento para nova série

A emissora contou com a presença de personalidades do DF, dentre eles o ex-jogador da seleção Lúcio, a ex-nadadora Rebeca Gusmão e do ator Duda Nagle

A Record TV Brasília realizou na noite desta terça-feira (22) um coquetel de lançamento para a série Reis, a mais nova superprodução bíblica da Record TV. A exibição do primeiro episódio reuniu convidados no espaço ITAÚ de Cinema no Shopping Casa Park. A emissora contou com a presença de personalidades do DF, dentre eles o ex-jogador da seleção brasileira Lúcio, a ex-nadadora Rebeca Gusmão e do ator Duda Nagle, que interpreta o personagem Jotã, comandante do exército de Israel.

Para Duda, além de todo o empenho na trama, o grande desafio foi gravar em meio a vários contratempos durante a pandemia, as variações do coronavírus e as chuvas no Rio de Janeiro. Duda mora em São Paulo e gravava no Rio de Janeiro onde chegou a morar em dois hotéis diferentes. Para ele, a estrutura, a atenção e o carinho da produção fizeram a diferença.

O evento contou ainda com a participação do diretor geral da Record TV Brasília, Luciano Ribeiro, do diretor comercial, Ronnie Bragança, do casting de apresentadores locais Nikole Lima, Neila Medeiros, Henrique Chaves, Sabrinna Albert, Fred Linhares e Guilherme Portanova. Dentre os convidados, o Secretário de Comunicações André de Sousa Costa, o presidente do Detran-DF, Zélio Maia e o presidente da Terracap-DF, Izidio Santos Júnior.

Sobre a série

Reis é a mais nova superprodução da Record TV e será lançada como série. O enredo gira em torno de personagens bíblicos. Nesta primeira temporada, a trama se passará nos arredores da cidade de Israel e mostrará a família de Eli em decadência e o crescimento do pequeno Samuel, que se torna profeta. A série é uma parceria com a produtora Casablanca e as cenas foram gravadas com qualidade de cinema.