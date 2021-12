Rebel Wilson revela que equipe tinha medo que perda de peso afetasse carreira

A atriz e comediante Rebel Wilson, 41, disse em entrevista à BBC que não teve o apoio total das pessoas ao seu redor quando começou seu processo de emagrecimento, principalmente devido à sua carreira como a “garota gorda engraçada”.

Ela emagreceu cerca de 30 quilos desde que começou a pandemia.



“Recebi muitas resistências da minha própria equipe, na verdade, aqui em Hollywood, quando disse ‘Ok, vou fazer este ano de saúde, sinto que realmente vou me transformar fisicamente e mudar minha vida'”, disse a atriz.



Segundo Rebel, sua equipe perguntou o porquê dela tentar emagrecer ganhando milhões de dólares sendo uma garota gorda engraçada. “Como se eu não precisasse de um pote de sorvete todas as noites. Essas eram minhas emoções entorpecentes usando comida, o que não era a coisa mais saudável.”



Rebel então notou que ela recebeu muita atenção desde que fez sua transformação, depois de se sentir “invisível”. Segundo ela, as pessoas são tão obcecadas pelas mulheres, em particular, por sua aparência.



“Eu sei o que é ser uma mulher que é essencialmente invisível para a maioria das pessoas por não ser vista como tradicionalmente bonita ou algo assim. É uma loucura tentar se encaixar nisso. É apenas melhor ser a versão mais saudável.”



No mês passado, a atriz disse à People que sua jornada pela saúde ainda está em curso, com altos e baixos, mas aprendeu a administrar as coisas. “Estou muito grata por fazer essas mudanças duradouras. Isso só me faz sentir melhor no geral e ainda sou a mesma pessoa, apenas uma versão mais saudável.”