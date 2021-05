Reality show comandado por Sabrina Sato vai se chamar Ilha Record

Trata-se de um formato original da emissora paulistana que vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro

A Record anunciou nesta quarta-feira (19) uma mudança no nome do reality show que Sabrina Sato, 40, vai comandar na emissora. Inicialmente divulgado como A Ilha, ele agora passa a se chamar definitivamente Ilha Record.

Trata-se de um formato original da emissora paulistana que vai reunir 13 celebridades em um lugar paradisíaco do litoral brasileiro. A estreia da primeira temporada está prevista para julho. O elenco ainda não foi divulgado.

Em março, a emissora confirmou o nome de Sabrina à frente da atração. Na emissora, Sabrina já comandou o Game dos Clones e o Made In Japão, além do Programa da Sabrina, que foi ao ar entre 2014 e 2019. A apresentadora também esteve à frente do Domingo Show em 2020.

De acordo com o material de divulgação, os participantes serão mostrados vivendo aventuras e disputando prêmios. A emissora antecipa ainda que o público de casa é quem vai definir os rumos da disputa. O Ilha Record se junta a programas outros programas do gênero na emissora, como A Fazenda, Power Couple e Canta Comigo. Os reality shows têm recebido grande atenção dos canais de TV neste ano de pandemia por terem produções mais simples que as de novelas, por exemplo.

As informações são da FolhaPress