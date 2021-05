Melinda já soma US$ 3 bi em ações após divórcio com Bill Gates

A primeira transferência de ações de Bill para Melinda aconteceu ainda no dia em que o casal anunciou a separação, em 3 de maio

O processo de separação de Melinda e Bill Gates continua ocorrendo mesmo fora da corte americana, com a divisão de ações que o casal possuía quando estavam juntos, até abril deste ano. Anunciado no início de maio, o divórcio dos empresários agora soma quase US$ 3 bilhões em ações para Melinda, que recebeu ativos da empresa de equipamentos agrícolas Deere na última semana.

A primeira transferência de ações de Bill para Melinda aconteceu ainda no dia em que o casal anunciou a separação, em 3 de maio. Na ocasião, Gates passou para a ex-esposa cerca de US$ 1,8 bilhões em ativos. Entre a soma, estão 14 milhões de ações da Canadian National Railway Co., uma companhia ferroviária canadense, que foi avaliada em aproximadamente US$ 1,5 bilhões, e cerca de 2,9 milhões de ações da AutoNation, uma varejista de automóveis americana, que vale cerca de US$ 309 milhões. A transferência foi feita pela Cascade Investimentos, fundada por Gates.

Agora, Melinda tem posse de mais 2,2 milhões de ações da Deere, equivalente a cerca de US$ 850 milhões, transferidas na última semana. A Deere, investida pela Cascade, foi avaliada em aproximadamente US$ 11,9 bilhões.

A fortuna ainda vai ser dividida no processo de divórcio, com ajuda da corte americana que media o processo de separação. Estimada em US$ 146 bilhões, a soma do ex-casal já começou a ser discutida em uma audiência na última sexta-feira, 14. O prazo inicial para que Melinda e Bill se encontrassem na justiça era apenas em abril de 2022, mas o processo adiantado de separação pode ter facilitado o encontro ainda neste mês. A separção encaminha Melinda, ainda, para se tornar uma das mulheres mais ricas do mundo.

Estadão Conteúdo