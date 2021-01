Rashid comemora 1 ano do álbum “Tão Real” com presente para os fãs

PUBLICIDADE

No dia 22/01/20, antes mesmo do Brasil sofrer as consequências da Covid-19, Rashid lançou todas as músicas do álbum “Tão Real”. Mais atual do que quando foram lançadas, algumas músicas fazem muito mais sentido quando olhamos o que foi 2020 e o que esperamos para 2021. “Um Mundo de Cada Vez”, com participação de Drik Barbosa e Wesley Camilo, é uma dessas canções. Pensando nisso, Rashid, Drik e Wesley lançam, nesta quarta-feira, o clipe da faixa.

“Essa música é a mensagem na garrafa. Ela sintetiza a esperança que a gente carrega de as pessoas pararem um instante para refletir sobre como falta diálogo na sociedade de hoje. As bolhas nos separaram e nos fizeram sentir confortáveis separados. ‘Um Mundo de Cada Vez’ é o convite a entendermos que nossa natureza é a união e pra isso a gente precisa resgatar alguns valores dentro de nós mesmos”, explica Rashid.

O clipe, produzido pela CONCREEK, com direção de Rodrigo Zanchini, direção de arte da Yumi Shimada e motion pelo Ricardo Martins, intercala artes, imagens, com os rostos dos artistas, deixando a música mais viva.

O vídeo, além de retomar a reflexão, é um presente para os fãs em comemoração ao lançamento do álbum “Tão Real”. O disco foi um sucesso, ganhando certificado Ouro, com mais de 105 milhões de streams de áudio/vídeo. A faixa “Sobrou Silêncio” conquistou certificado de Platina e “Pipa Voada”, com participação de Emicida e Lukinhas, tem certificado de Diamante e está há 8 meses no Top 100 do Spotify Brasil. Durante o ano de 2020, Rashid esteve no Top 100 de músicas mais executadas nas rádios pop do Brasil e colocou duas faixas entre as 10 mais tocadas nas rádios de rap do país.

“A gente chega ao aniversário de 1 ano desse disco que é bem especial, porque abre espaço pra uma conversa sobre humanização, sobre ser o que se é sem nenhuma vergonha disso. Além de ter me presenteado com 2 hits incríveis. ‘Tão Real’ é, sem dúvida nenhuma, uma marca na minha carreira”, conta Rashid.

Ouça Tão Real – O Álbum: http://SMB.lnk.to/ TaoRealOAlbum

Documentário Tão Real: http://youtu.be/xwRyomRqKn0