Rafael Portugal volta apresentar programa na Globo

Humorista irá comandar novo quadro do Domingão

Oito meses depois de sua saída da Globo, Rafael Portugal, 37, está de volta à emissora. O humorista vai trabalhar no novo quadro do Domingão com Huck: a “Batalha do Lip Sync”. Na atração, que estreia neste domingo (14), ele vai atuar como uma espécie de co-host do apresentador Luciano Huck. Assim como no CAT BBB, Rafael entra na brincadeira fazendo comentários sobre as apresentações e os convidados.

“Vou comentar sobre cada batalha e também terei meu espacinho ali próximo ao palco, de onde canto algumas músicas e apresento os participantes. Comigo nessa aventura está o Pedrinho do Cavaco, que é musicista e cantor, muito talentoso e querido. Estou feliz! Estou achando tudo uma “loucura, loucura”, comemora Rafael Portugal.

O “Lip Sync Battle” é um reality de competição em que famosos dublam músicas conhecidas pelo público. A cada domingo, duas celebridades são convidadas para um duelo com direito a figurino, coreografia, balé e ares de megashow.

O que vale no novo quadro do Huck é levantar a plateia com uma grande performance, já que é ela quem decide o campeão da semana. Letícia Colin e Paulo Vieira se encaram no primeiro duelo da temporada.