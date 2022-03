Rafa Kalimann surpreende web com emagrecimento de 10 kg

A influencer e ex-bbb vem compartilhando o resultado em suas redes sociais e recebe elogios dos seguidores

Rafa Kalimann chamou a atenção dos internautas ao compartilhar seu resultado de vida saudável, que contribuiu para a perda de 10 quilos. De corpo sequinho, a ex-bbb e atual apresentadora do “Bate Papo BBB”, da Globoplay, explica que a mudança envolve alimentação e exercícios.

A influencer deixa claro que a motivação não foi perda de peso: “Independentemente das medidas e de quanto eu perdi de peso, é mais importante estar bem comigo. Me olho e me sinto bem, assim como me sentia bem antes”.

“É mais qualidade de vida, mesmo. Eu não treinava, não fazia exercício físico, era muito mais sedentária. Encontrei um equilíbrio e a consequência disso foi eu ter emagrecido tanto. Mas não era meu objetivo”, concluiu ela.

Nos comentários, diversos elogios. “Como mudou, tá linda!”, escreveu um seguidor. “Corpo sarado, pele reluzente”, disse outra.