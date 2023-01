Rafa Kalimann está fora da equipe do BBB 23; Boninho confirma Ana Clara

Rafa prepara sua primeira produção de teatro ao lado do diretor Gustavo Paso, e a artista também está escalada para dois projetos secretos

Boninho instigou ainda mais a curiosidade do público ao dar mais detalhes da edição do BBB deste ano, que começa em 16 de janeiro, ao postar um vídeo com Dani Calabresa. Na conversa, o diretor confirma o nome da humorista no CAT BBB, junto com Paulo Vieira, e cita também Ana Clara -deixando de fora Rafa Kalimann, que ficou responsável pela entrevista com os eliminados no ano passado.

Apesar do mistério que a emissora ainda faz sobre o nome de Rafa no BBB 23, a assessoria pessoal da influenciadora confirmou à Folha de S.Paulo o desligamento dela do programa e afirmou que a ex-sister vai se dedicar a outros projetos, ainda não revelados.

“Rafa está gravando cenas desde dezembro do ano passado da próxima novela das sete, Vai na Fé. Ainda este ano, Rafa prepara sua primeira produção de teatro ao lado do premiado diretor Gustavo Paso, e a artista também está escalada para dois projetos secretos neste semestre”, disse o texto.

Procurada pela Folha de S.Paulo, a Globo informou em nota que “os integrantes da Rede BBB serão anunciados em breve.”

Nesta semana, o Sated-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) informou que a influenciadora digital não possui autorização para atuar em novelas e que a emissora foi avisada que a solicitação deve ser feita com antecedência.