Que Maturidade! Whindersson recebe declaração da ex-namorada “eu te amo”

O comediante participou do quadro “arquivo pessoal” de um novo programa apresentado por Faustão e recebeu várias declarações

Whindersson Nunes, de 27 anos, fez uma participação no novo programa da TV Band, apresentado por Faustão, que foi ao ar na noite desta quarta-feira (19). Durante o quadro “Arquivo pessoal”, o comediante recebeu diversos vídeos com mensagens de carinho de amigos e familiares, entre eles a ex-namorada, Maria Lina Deggan.

“Você e o João Miguel [filho, que morreu após o nascimento prematuro] são a melhor parte da minha história. Só tenho gratidão a você por tudo o que você fez por mim e por ter realizado o maior sonho da minha vida”, disse Maria.

“João é o maior sonho da minha vida. De onde estiver, João tem muito orgulho de você, de sua história, do pai que ele tem. Tenho certeza que todo esse amor que você recebe do Brasil não é em vão. Você é merecedor disso tudo e de todo esse amor. Eu amo você”, completou.

Ao assistir o vídeo, Whindersson ficou emocionado e sem palavras. “Obrigado Maria. Tem um Whindersson antes e depois do filho. A gente passou por essa barra juntos. E eu digo a ela que eu a amo. Nem sei o que dizer. Não estava esperando”, relatou.

Maria Lina foi o primeiro relacionamento sério do humorista após se separar da cantora Luisa Sonza, em abril de 2020, após dois anos de casamento. Os dois se conheceram e rapidamente começaram a namorar. Em outubro de 2020 assumiram publicamente e, três meses depois, revelaram a gravidez.

Em 31 de maio, João Miguel nasceu de forma prematura, com 22 semanas, mas não resistiu. Maria estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz.

Em agosto de 2021, eles anunciaram o fim do relacionamento com uma postagem no Instagram. Em suas redes, a influenciadora e ex-namorada agradeceu os momentos que viveram juntos e concluiu: “Nos respeitamos muito e vamos estar pra sempre ligados pelo fruto do nosso amor. Sabemos que nossa vida é pública, mas, existem coisas que somente as 4 paredes de uma casa sabem. Com amor Maria”.

Whindersson Nunes também recebeu mensagens dos pais, do casal Simone e Kaká Diniz, de Tirulipa e Tom Cavalcanti e de anônimos importantes ao longo de sua vida.