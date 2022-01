Fausto Silva inicia novo ciclo em sua carreira

Um ano após deixar a Globo, Faustão inicia nesta segunda-feira, 17, uma nova etapa de sua trajetória ao estrear nas noites de segunda a sexta, das 20h30 às 22h30, na tela da Band, aliás, sua antiga casa.

Como dizem, foi o período de uma vida. Sim, por 33 anos, Fausto Silva entrou na sala dos brasileiros todos os domingos para levar diversão e entretenimento. O tempo passou e o que parecia ser eterno tomou outros rumos.

Grande aposta da emissora paulista, o comunicador decidiu dar sua primeira, e única, entrevista ao filho de seu amigo e ex-jogador Zico, o Júnior Coimbra, que comanda o podcast Rap 77, no YouTube. E foi ali que comentou sua saída da Globo, que se deu de forma um tanto apressada.

“Fui muito feliz lá, trabalhei durante 33 anos com gente como o Boni, foi o melhor presente que a vida me deu. Daniel Filho, Carlos Manga, Paulo Ubiratan, gente que fez a televisão brasileira”, contou Fausto.

E deixou claro que entendia perfeitamente o posicionamento da emissora com relação à sua saída. “A partir do momento em que eu me antecipei, que ia voltar para a Band, é claro que eles não iam me deixar na vitrine, não teve problema nenhum. É página virada.”

Palco novo

Neste retorno à Band, Fausto terá ao seu lado, dividindo a apresentação, seu filho João Guilherme Silva e a jornalista Anne Lottermann.

A ideia, segundo o diretor Cris Gomes, em material divulgado para a imprensa, é que “os dois atuem como apoio, dando opinião, informações, trazendo conteúdos e atrações”, afirma o profissional, que trabalha com Faustão há 20 anos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para ele, esse será um momento de “encontro de gerações”. Ainda no palco, estarão a postos 30 bailarinas, uma marca que o apresentador irá manter, e, na plateia, mais de 400 pessoas, além de contar com uma equipe de 300 profissionais.

Os programas são gravados no estúdio João Jorge Saad, uma homenagem ao fundador do Grupo Bandeirantes.

Moderno, o espaço conta com realidade aumentada, telão de cinco metros de altura, chão de LED, além de ter a mesma tecnologia usada em grandes eventos internacionais, como no caso do Super Bowl e NBA.

Ao todo, Faustão na Band somará 10 horas de permanência no ar. Para isso, o programa foi pensado para abrigar diversos quadros: as Cassetadas do Faustão, a Pizzaria do Faustão, o Grana ou Fama, o Desbravadores do Planeta, Dança das Feras, Esta é a sua Vida, Na Pista do Sucesso e o Churrascão do Faustão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De volta à antiga casa

Essa faceta descontraída e bem-humorada de Fausto Silva, com sua agilidade de pensamento, foi o que o fez ter seu primeiro grande sucesso na TV, que chegou à Band, nos anos 1980. Nesse período, ele comandou o divertido Perdidos na Noite, que tinha uma produção precária, mas que conquistou o público com o jeito despojado do apresentador, sempre com tiradas certeiras e improvisos perfeitos.

A cada edição, que ia ao ar nas noites de sábado, subiam ao palco nomes tarimbados como Angela Maria, Tim Maia, Nana Caymmi, Titãs, Ivan Lins, Djavan, Amado Batista, entre outros. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Estadão Conteúdo