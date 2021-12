Quais as vantagens de usar um WhatsApp Modificado? Entenda

Hoje em dia o aplicativo de envio de mensagens mais utilizado no mundo todo é o WhatsApp Messenger, porém muitos jovens estão insatisfeitos com as limitações em questão de funcionalidades e acabam por usar os os Mods de WhatsApp.

Neste post especialmente iremos falar sobre as vantagens de usar um WhatsApp modificado em seu aparelho Android ou iOS.

Como sabemos, o WhatsApp modificado dispõe de diversos recursos principalmente em opções de controle de privacidade e personalização da aparência do mensageiro, recursos que são muito desejados pelos usuários, mas que não são possíveis de utilizar na versão original do app.

Sabemos, inclusive, que até mesmo o WhatsApp Messenger tem suas falhas e deslizes com suas políticas de uso sendo empurradas para seus usuários.

Mas por hora, focaremos nos Whatsapp Mods, vamos lá.

O que é um WhatsApp Modificado?

O WhatsApp Mod é uma modificação criada a partir do código de uma base abandonada da versão original do WhatsApp Messenger.

A edição do código permite que os desenvolvedores adicionem muitos recursos e opções integradas diferentes da versão original, atualmente contamos com diversos tipos de WhatsApp’s modificados que foram desenvolvidos por diversas pessoas pelo mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os principais e mais desejados recursos pelos usuários podem ser encontrados em um WhatsApp modificado, a maioria dos que procuram essas funcionalidades são jovens que querem personalizar seu aplicativo com novos temas e novas fontes de texto e deixar a interface mais a seu gosto e com novas cores.

Exemplos de WhatsApps Modificados

Como falamos anteriormente, atualmente existem vários Mods de WhatsApp para dispositivos móveis e a grande maioria se encontra para o sistema Android e alguns poucos para iOS, então citaremos alguns dos mais utilizados.

WhatsApp GB : Atualmente é o WhatsApp modificado mais baixado e utilizado entre tantos outros, com funcionalidades bem completas e com suporte ao usuário com atualizações constantes e melhorias para uma boa experiência do usuário.

WhatsApp Plus : Está entre os melhores Mods de WhatsApp atualmente e possui opções excelentes em personalização, estética e visual que deixam o mensageiro com uma cara totalmente nova saindo da mesmice.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

WhatsApp Aero : Outro Mod que traz grandes recursos para controle de privacidade e personalização, com opções para adicionar temas, ocultar o ícone de online e baixar status de seus contatos apenas com um clique.

WhatsApp FM : Um WhatsApp modificado conhecido por sua grande variedade de temas, além de possuir incríveis opções de controle da privacidade assim como os Mods mais utilizados como WhatsApp GB e WhatsApp Plus.

OGWhatsApp Pro : Um WhatsApp modificado que ficou bastante conhecido com o passar do tempo, seu criador foi o mesmo que desenvolveu o GBWhatsApp Pro, então se tem uma ideia que este também traz grandes recursos e funcionalidades para o usuário.

YoWhatsApp : Um Mod que oferece ótimos recursos assim como todos os outros aqui citados, e atualmente bastante utilizado por diversos jovens que desejam fazer alterações nas configurações e personalizar o visual de seu aplicativo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

JTWhatsApp : Um WhatsApp Mod bastante parecido com o WhatsApp Plus, e que contém opções bem interessantes que atendem os usuários mais exigentes, o Mod conta com suporte anti banimento, opções avançadas e funções para personalização da estética do mensageiro.

GBWhatsApp Pro : O Mod GBWhatsApp Pro é bem confundido com a versão WhatsApp GB, porém são aplicativos totalmente diferentes, criados por diferentes desenvolvedores e que também possuem interfaces diferentes, entretanto compartilham praticamente dos mesmos recursos e funções.

WhatsApp ++ : Uma versão especialmente para usuários do sistema iOS da iPhone, que traz algumas funções avançadas que são aparentemente parecidas com as das versões do Android, onde é possível adicionar novos temas e alterar opções de controle de privacidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Vantagens de Usar um WhatsApp Modificado

Utilizar um WhatsApp Mod pode te trazer grandes vantagens em relação a usar a versão padrão do aplicativo, pois sabemos que os Mods oferecem melhores opções e funcionalidades que são bem superiores ao oficial.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O WhatsApp Messenger padrão é um aplicativo excelente e que possui boas opções de mensagens, entretanto os WhatsApp Mods são incomparáveis e muito superiores em todos os termos e por isso se tornaram bastante famosos justamente por seus recursos avançados.

O usuário que faz uso de um WhatsApp modificado possui muito mais funções para experimentar, poderá fazer as alterações que quiser no app com a grande quantidade de opções disponíveis.

Funções da Maioria dos WhatsApps Modificados

Como foi falado no decorrer deste artigo, os WhatsApp Mods possuem uma grande lista de opções avançadas e incrementadas no aplicativo e que podem ser utilizadas por seus usuários gratuitamente.

Funções que são totalmente inexistentes no próprio aplicativo oficial do WhatsApp Messenger, iremos destacar as principais funcionalidades do Mod logo a seguir.

Tenha duas contas de WhatsApp no mesmo dispositivo;

Adicione temas para personalizar a estética e interface do seu aplicativo;

Adicione fundos com estilos de diferentes;

Mude os estilos de fonte de texto utilizando os mais variados modelos;

Mude as cores das bolhas de conversação;

Baixe os status de seus contatos com um clique;

Novos emojis e adesivos para enviar;

Adicione mais caracteres quando for escrever em seu status;

Adicione vídeos mais longos no status;

Envie acima de 30 fotos e vídeos em alta resolução para seus amigos;

Suporte para receber diferentes arquivos;

Suporte anti-ban;

Maior controle de privacidade em relação aos seus contatos;

Oculte o último visto e status de online (mas veja de seus contatos);

Desative os ticks azuis de mensagem visualizada (mas veja de seus contatos);

Recuperar mensagens “apagadas para todos”;

“apagadas para todos”; Adicione senhas individualmente para proteger suas conversas;

Desative as notificações e muito mais.

Essas são algumas das vantagens de usar um WhatsApp modificado em seu aparelho móvel.

Caso tenha interesse em testar, lembre-se sempre de realizar um backup antes. Recomendamos também utilizar um número secundário para tal teste e nunca seu número principal.

Os aplicativos mencionados você encontra em sites especializados como Malavida, Baixaki e Clube do Wi-Fi.