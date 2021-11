Pyong Lee se declara à esposa após reconciliação

“Tudo que passamos, evoluímos e conquistamos até agora nos fortalece e nem se compara com o que vamos construir no futuro”, disse Pyong

Pyong Lee usou suas redes sociais na noite de segunda-feira (22) para homenagear a esposa, Sammy Lee. O casal reatou o relacionamento há pouco tempo.

o ex-BBB compartilhou uma foto da influenciadora e escreveu um textão. “Passando pra enaltecer a rainha da minha vida @sammylee. Esposa, mãe e companheira que escolhi para realizar meu maior sonho: criar uma família”, começou Pyong.

“Já passamos por muita coisa nesse pouco tempo que estamos juntos. Coisas boas e ruins. Com nossas qualidades e nossos defeitos. Evoluímos, rimos, choramos e tantas outras coisas mais. O casamento é uma escolha e a promessa é amar em todos os momentos: na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza.”

“Tudo que passamos, evoluímos e conquistamos até agora nos fortalece e nem se compara com o que vamos construir no futuro. Mesmo depois de tantas aventuras, só sei de uma coisa: estamos no início e mal começamos. Te amo meu amor @sammylee. Com muitas saudades de você e do nosso filho Jake”, legendou ele na imagem.”