Pulsar: Filial de boate goiana, 100% open bar abre as portas em Brasília com show da Melody

A mais nova casa de Brasília, a Pulsar, tem inauguração marcada para o dia 20 de abril com show de Melody e ingressos a partir de R$ 80

Que o brasiliense ama se divertir, todo mundo já sabe! Contudo, apesar da capital ser grande, estava faltando uma novidade quente para agitar a cidade. Para balançar as estruturas do quadradinho, a boate goiana Pulsar está prestes a abrir as portas por aqui. Com inauguração marcada para o dia 20 de abril, o local promete ser badalado e trazer diversas atrações nacionais para Brasília.

Para marcar a estreia do espaço, duas personalidades inéditas foram convidadas para abrilhantar o dia: Melody e Bella Angel. As duas jovens se apresentaram com exclusividade na casa noturna pela primeira vez no Distrito Federal. Com hits como Fake Amor, Assalto Perigoso e o feat com Gustavo Mioto Termina Por Mim, as duas desembarcam para movimentar o público brasiliense com muito funk, piseiro e hits da Internet. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser adquiridos através do site Sympla.

À frente do novo empreendimento que fica na quadra 2 do SAAN, estão os produtores MaxLan Cândido, Kelly Arruda Righy, Yuri Taveira, Andie Araújo e Lucaz Nery que pretendem inovar o setor de entretenimento na Capital Federal. “Nosso objetivo é vender experiências em conjunto ao open bar e trazer uma cultura extinta em Brasília desde 2012”, declara Lucaz Nery.

A empreitada é 100% open bar e se destaca ao unir localização privilegiada, fácil acesso, estrutura adequada, festas temáticas e qualidade de seus drinks e bebidas. São 18 opções de bebidas para os clientes. Dentre elas, vale ressaltar as cervejas Petra, Gin Tropical, Gin Citrus, Sexy On The Beach, caipirinha, tequila, bananinha, vodka e energéticos tradicionais e saborizados. Nas picapes, todos os estilos são bem vindos, mas o funk e o pop imperam os setlists escolhidos.

Com capacidade para 900 pessoas, a Pulsar conta com o décor alternativo, em um projeto assinado por Amanda Taveira e Yuri Taveira. Ao misturar o clássico ou contemporâneo, os profissionais trouxeram concreto pré-moldado aparente e aço somados aos detalhes com aspecto industrial. Além disso, obras de arte de muralismo e grafite de artistas brasilienses e goianos encorpam a decoração que tem um ar jovial e presença garantida nos cliques dos comensais.

Confira uma prévia do espaço

Serviço

Inauguração Pulsar Brasília

Endereço: SAAN Quadra 02 Lotes 335 / 345 – DF

Ingressos e mais informações: Clique aqui