Projota fala sobre gatilhos com BBB 22 e afirma “é melhor ver tudo de fora”

O cantor utilizou suas redes sociais para desabafar sobre o reality, enquanto rolava o ao vivo e depois que acabou da dinâmica da discórdia

O rapper, que participou da edição de 2021 e foi eliminado com alto índice de rejeição, citou “gatilhos” com o BBB 22, e disse que poderia “fingir” que o reality não está no ar, mas que prefere encarar seus sentimentos e compartilhá-los com o público em vez de escondê-los.

“Eu tenho gatilhos gigantescos quando vejo nesses dias, eu podia apenas fingir que o ‘BBB’ não está acontecendo e que eu não estou vendo. Mas acho que dividir o que eu sinto vendo, pode me fazer melhor do que me esconder disso. Aprendi muito lá dentro, aprendi saindo e sigo aprendendo hoje”, escreveu.

Foto/Reprodução/Redes Sociais

Projota afirmou que é “muito melhor” acompanhar o programa aqui de fora como telespectador, em vez de participante. “Só por Deus”, garantiu.

Ainda em relação aos seus traumas posteriores ao Big Brother Brasil 21, o rapper destacou que sentia medo de fazer uso do Twitter, por ser a rede social que os fãs do reality mais usam para repercutir os acontecimentos do programa. Porém, hoje ele se sente acolhido pelos usuários da plataforma.

“E quem diria que depois de tanto tempo eu iria voltar a gostar de usar o Twitter desse jeito? Só queria dizer que vocês têm sido importantes para mim. A rede social que mais me dava medo é onde eu tenho recebido mais acolhimento. Gosto de rir e compartilhar coisas com vocês”, concluiu.

Além disso, Projota também comentou sobre o Jogo da Discórdia que estava rolando e saiu em defesa de Natália. “Agora vai todo mundo na Natália? Fica fácil né? Acusar a Natália de não ter personalidade chega a ser absurdo hahaha”.