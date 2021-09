Projeto cênico digital une cinema, teatro, performance e fotografia

Canal criado pelo ator Gustavo Araújo estreia dia 19, em comemoração ao Dia Nacional do Teatro, e vai lançar periodicamente trabalhos assinados por diversos diretores e diretoras do país

Um canal de vídeos (bit.ly/PerformerLAB) e um perfil de rede social (www.instagram.com/performerlab) são o palco do Performer Lab, projeto cênico digital que será lançado no próximo dia 19 de setembro (domingo), data em que se comemora o Dia Nacional do Teatro. Concebido pelo ator Gustavo Araújo, o projeto se trata de “um laboratório de experimentos cênicos e performativos baseados em dramaturgia ou não, sob a direção de artistas convidados e com roteiros criados de forma colaborativa”, define o artista. O processo criativo dos trabalhos é estabelecido por meio da interação das linguagens do cinema, teatro, performance e fotografia.

“Dessa interação de elementos, surgem os processos criativos que abrangem narrativas documentais, bem como narrativas ficcionais, frutos do diálogos estabelecidos entre as linguagens”, explica Araújo, que criou o projeto em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, para adaptar a linguagem cênica a partir da fronteira híbrida entre as diversas plataformas de atuação e gerar produtos de “sobrevivência artística nesse contexto”.











A estreia

No dia 19, dois filmes serão lançados para estrear os canais digitais e a série de trabalhos, cada um assinado por um diretor(a) diferente e separados por jornadas, que serão disponibilizados semanalmente durante seis meses. A temporada inaugural terá conteúdos inéditos entre setembro deste ano e março de 2022.

O primeiro deles conta com o depoimento de Gustavo Araújo sobre o processo criativo que estrutura o Performer Lab e inclui a jornada dirigida pela brasiliense Luciana Martuchelli, e será lançado às 20h. A segunda peça audiovisual, que será publicada às 21h, é resultado do ensaio fotográfico de João P. Teles, intitulado “Teatro – O eterno retorno”.

Assista o teaser do projeto

SERVIÇO

Lançamento do projeto Performer Lab

Dia 19 de setembro, domingo, a partir das 20h

Pelo Youtube ( bit.ly/PerformerLAB ) e pelo Instagram ( www.instagram.com/performerlab )

Gratuito

Classificação indicativa: Livre