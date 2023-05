Programa que substitui ‘Faustão na Band’ será transmitido ao vivo

Faustão deixa a emissora no final deste mês e, em junho, João Guilherme Silva (filho do apresentador) e Anne Lotterman assumem interinamente a atração

O programa que irá substituir o “Faustão na Band” será diário e exibido de segunda a sexta, como seu antecessor -mas as semelhanças terminam por aí. Ao contrário da atração comandada por Fausto Silva, 100% gravada, a nova aposta na faixa noturna de entretenimento da emissora será transmitida ao vivo.

Os apresentadores deste novo programa serão Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, como antecipou o colunista Lucas Pasin, do UOL. A emissora não confirma.



A ideia é que a atração, ainda sem nome definido, não siga as mesmas fórmulas do programa apresentado por Faustão desde janeiro de 2022. Muito pelo contrário. Após uma estreia bem-sucedida em que chegou a registrar 10 pontos de audiência, Fausto começou a registrar médias abaixo da expectativa, em torno de 2 pontos. É para evitar que isso se repita que a Band pretende mudar tudo.



A reportagem apurou que o canal quer botar “um novo produto” no ar. E tem seus motivos para isso: embora não comente cifras, internamente é estimado em pelo menos R$ 40 milhões o buraco hoje acumulado pelo programa de Fausto. Isso engloba investimentos em salários da equipe, incluindo os vencimentos do apresentador, reforma de estúdios, cenário e gastos de produção.



Faustão deixa a emissora no final deste mês e, em junho, João Guilherme Silva (filho do apresentador) e Anne Lotterman assumem interinamente a atração. Não está confirmado se em julho serão exibidas reprises ou se a dupla permanece até agosto, quando Glenda e Zeca entram em ação.

Nesta quinta-feira (25), a Band emitiu nota à imprensa comentando sobre “os laços de amizade” com Faustão e noticiando a saída dos diretores do programa, Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira.