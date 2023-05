Léo Picon manda recado para amigos que dão em cima de Jade Picon: “Ou eu ou ela”

Em entrevista ao podcast ‘Bagaceira Chique’, o empresário contou para Luciana que não gosta que seus amigos deem em cima de sua irmã, Jade

Léo Picon revelou mais detalhes diante de sua relação com sua irmã e seus amigos. O empresário esteve no podcast de Luciana Gimenez, ‘Bagaceira Chique’ e não deixou de falar que os amigos devem escolher entre ele ou ela para ter na sua rede. Aloca! Léo ainda mandou um recado para os amigos e ficou evidente que ele se incomoda com a relação deles com ela.

“Amigo pode pegar a sua irmã?”, perguntou a apresentadora. “Pode… Pode o cralho. Tô zoando e tô pagando aqui mais ó… Ou eu ou ela! Todo mundo ‘tchau tchau valeu’”, brincou o influenciador digital. “Mas sua irmã é gostosa, hein? Vou falar, bonitona, vai?”, continuou Luciana. “Que isso? Respeita minha irmã, carlho! Tá achando que tá falando com quem?”, rebateu Léo.

No perfil oficial do podcast, Luciana ainda diz que descobriu que o irmão de Jade é super protetor. “Então ó, já fica ligado que pra ser amigo do Leo, vai passando longe da Jade, hein?!”, escreveu Gimenez.