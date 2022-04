Produção decreta o fim do quarto Lollipop no BBB 22, e Eliezer se entristece

Eliezer recolheu suas coisas e foi alvo de brincadeiras por parte dos demais colegas de confinamento, que pularam em cima das camas

Nesta sexta-feira (15), a produção do BBB 22 (Globo) pediu que os participantes retirassem seus pertences do quarto Lollipop, para que o cômodo pudesse ser fechado de forma permanente. A decisão entristeceu Eliezer, o único remanescente do grupo que se formou entre os que dormiam no cômodo.

Eliezer recolheu suas coisas e foi alvo de brincadeiras por parte dos demais colegas de confinamento, que pularam em cima das camas. A partir desta noite, ele terá que dormir no quarto Grunge, junto com os demais participantes, com exceção do líder e de seus convidados.

“Vou resistir até o final”, disse Eliezer antes de deixar o cômodo definitivamente. O grupo que costumava dormir por lá, formado por Bárbara, Brunna Gonçalves, Eslovênia, Jade Picon, Laís e Vinicius foi praticamente dizimado do programa.

Gustavo, que entrou no programa se dizendo o “caçador de lollipopers”, chegou a ir no quarto brincando de procurar algum participante escondido. Ao sair, Paulo André ainda jogou um desodorante no quarto, fingindo ser uma granada.

Quando a porta do quarto se fechou pela última, os participantes imitaram o barulho de uma bomba explodindo. Nas imagens, é possível ouvir um “bum” seguido de muitas risadas.