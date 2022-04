Xuxa sobre relação com paquitas: ‘tem algumas que não quero na minha vida nunca mais’

Xuxa havia sido questionada sobre quem seriam as paquitas que ela mais gostou de trabalhar. Ela se negou a responder, mas confessou que não gosta de algumas

Em entrevista ao Podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a apresentadora Xuxa Meneghel revelou que desfez laços com algumas paquitas. Ela deu a entender que se desentendeu com duas paquitas e contou que espera um pedido de desculpas, mas não quer a presença delas na sua vida.

Xuxa havia sido questionada sobre quem seriam as paquitas que ela mais gostou de trabalhar. Ela se negou a responder, mas confessou que não gosta de algumas. “Tem algumas que não quero na minha vida nunca mais.”

“Eu tenho um defeito: é tirar as pessoas da minha vida com facilidade. As pessoas perguntam ‘essa paquita nunca mais esteve por perto [da Xuxa], ela nunca mais falou’. Não era pra estar. E é assim que vai ser”, contou.

A rainha dos baixinhos revelou que guarda, sim, rancores dessas pessoas, mas a situação poderia ser resolvida com um pedido de desculpas: “São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: ‘Me arrependo, eu errei’, e pode ser que eu venha a conversar”.

Sérgio Mallandro ainda brincou que ela é rancorosa e alertou os ouvintes do Podcast que não errassem com a Xuxa: “pisou na bola, roda!”, brincou.

Estadão Conteúdo