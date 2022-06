Primeiro episódio de ‘Ms. Marvel’ está disponível no Disney+

A produção da série conta a história de Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, a primeira super-heroína muçulmana da Marvel

O primeiro episódio da série Ms. Marvel chegou ao catálogo do Disney+ nesta quarta-feira, dia 8. A produção conta a história de Kamala Khan, interpretada por Iman Vellani, a primeira super-heroína muçulmana da Marvel. Ao todo, a 1ª temporada terá seis episódios, com a disponibilização de um por semana, sempre às quartas-feiras.

A ativista paquistanesa Malala Yousafzai, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, escreveu uma carta para celebrar a representatividade da personagem. “Não é todo dia que ligo a TV e encontro uma personagem que come as mesmas comidas, ouve as mesmas músicas ou usa as mesmas frases em urdu (língua do Paquistão) que eu.”

“Que alegria ver a Ms. Marvel refletir a vida de uma família de imigrantes paquistaneses e revelar uma jovem super-heroína cujos poderes se conectam à sua herança. Obrigado, Marvel e Disney+, e o mais importante, Ms. Marvel”, completou Malala.

Estadão Conteúdo.