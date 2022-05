Prime Video anuncia elenco de Soltos em Salvador  

Nove participantes estão juntos na nova temporada da franquia do reality show Original Amazon, Soltos, anteriormente gravada em Floripa

O Prime Video anunciou hoje os nove participantes do reality show Soltos em Salvador, terceira e nova temporada da franquia brasileira Original Amazon, anteriormente gravada em Florianópolis (SC). Alef Cardoso, Aila Rebouças, Carla Signorelli, Edu de Carli, Gabriel Lopes, Marcela Luíza, Murilo Dias, Renatinho Mello e Thaís Pereira estarão juntos para festejar sem regras e viver aventuras sem limites.

O grupo conta com o carioca Alef Cardoso, 23 anos, amante das praias do Rio de Janeiro e instrutor de luta livre. Ele é um solteiro convicto e adora jogar charme nas festas da cidade maravilhosa.

Já Aila Rebouças tem 22 anos e é de Salvador (BA). Radicada em São Paulo, ela trabalha como modelo e influenciadora digital e adora seduzir meninos e meninas nas festas que frequenta.

O carioca Gabriel Lopes, 22 anos, é empresário e aspirante a cantor. Bate ponto nas principais baladas das noites cariocas sem nunca voltar sozinho pra casa.

A paulistana Carla Signorelli, 26, se destaca pela personalidade forte e por não se importar com as opiniões alheias, e diz que nunca deixa de fazer o que tem vontade.

Edu de Carli, que tem 28 anos, é nascido em São José do Rio Preto (SP), trabalha como cabeleireiro e modelo e já morou em Milão, Nova York e Londres. Ele adora sair em São Paulo, mas prefere manter a sua base em sua cidade natal.

A mineira Marcela Luíza, 25 anos, é de Belo Horizonte e trabalha como arquiteta. Ela fez intercâmbio na Austrália, gosta de viver intensamente e está sempre aberta a conhecer novas pessoas e curtir as baladas até o sol nascer.

Murilo Dias, 31 anos, já é uma figura conhecida na franquia Soltos. Natural de Brasília (DF), ele é modelo e influenciador digital e conhecido pela energia inesgotável que contagia todos ao redor.

Renatinho Mello, 25 anos, é do Rio de Janeiro (RJ) e se descreve como alguém discreto e carismático. Também é um rosto conhecido da franquia Soltos e frequenta as melhores baladas do circuito RJ-SP.

E por fim Thaís Pereira, 24 anos, nascida em São Bernardo do Campo (SP), é modelo e grid girl, além de também veterana da franquia, tendo participado da primeira temporada em Florianópolis. Agora em Salvador, ela promete agitar mais do que nunca a cena noturna baiana.

Na nova temporada, Ricardo, o gerente do bar em Florianópolis (SC), tem a oportunidade de abrir um negócio na capital da Bahia e pede ajuda do grupo de amigos para trabalhar com ele durante as férias. Como nem todos estão disponíveis, novos nomes se juntam ao time e aproveitam para experimentar novidades em uma cidade diferente.

Os nove episódios inéditos de Soltos em Salvador terão 45 minutos de duração e serão lançados pelo Prime Video em mais de 240 países e territórios. A produção é de Adriana Silva e Flavia Morete, da Floresta, e a direção de Lucas Diego Lopez.